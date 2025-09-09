VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Aryana Jessyca Camarasan studiază bucătăria și în același timp lucrează ca sous-chef la un local de lângă Alicante/ Antonio Segura (chef-proprietar al restaurantului MOON): „Nu știu multe despre preparatele românești, dar vreau să aflu”

La câțiva pași de Mediterană, lângă cunoscuta localitate turistică Alicante, se află restaurantul Moon. Un loc mic, cald, de familie, în care aerul cald al verii se amestecă cu mirosul de pește proaspăt și fructe de mare care iese din bucătărie. Aici i-am găsit pe Antonio Segura, chef și proprietar al localului și pe românca Adryana Jessica Camarasan, sous-chef și studentă la o școală de bucătari.

Dieta mediteraneeană este baza meniului MOON

Antonio, proprietarul localului, a pornit de la cafenele mici și a ajuns să-și construiască propriul restaurant, pe care îl conduce împreună cu soția și copiii. „E un local mic, de familie”, povestește el. „Pregătim în special pește și paella, dar avem și câteva preparate de carne. Avantajul nostru este că suntem aproape de mare și de grădinile din Murciei. În fiecare zi gătim cu produse proaspete.”

În meniul Moon se regăsesc salate a la rousse, crochete de casă, aperitive cu caracatiță sau calamari, dar și preparate mai sofisticate pe bază de anghinare, ingredient nelipsit în sezon. Totul este simplu, natural și adaptat la ritmul anotimpurilor și la produsele de sezon.

Aryana Jessyca Camarașanu – o româncă în bucătăria Moon

Printre aromele mediteraneene, își face loc și o poveste românească. Aryana Jessyca Camarașanu, o tânără de doar 18 ani, este sous-chef la Moon și în paralel urmează cursurile unei școli de bucătari. Pentru ea, fiecare zi e o lecție practică, fiecare rețetă – o ocazie de a învăța și de a-și lăsa amprenta pe preparatele de aici.

„Îmi place să lucrez aici pentru că simt că fac parte dintr-o familie”, mărturisește Aryana. „Antonio și echipa lui m-au primit cu brațele deschise. Pentru mine, să pot găti alături de profesioniști și să am contact direct cu ingrediente atât de proaspete este o experiență de neprețuit.”

Tânăra visează să ducă mai departe ceea ce învață aici și la școală și, la un moment dat, să pună bazele propriului ei restaurant. Pentru moment, își trăiește visul în bucătăria Moon, unde fiecare serviciu e o nouă provocare.

Întâlnirea dintre două culturi gastronomice

Deși Antonio recunoaște că nu a avut ocazia să exploreze foarte mult gastronomia românească, prezența Aryanei în echipă devine o oportunitate. „Nu am lucrat mult cu români și nu am avut mulți clienți români, dar prin Aryana învăț lucruri noi”, spune el.

Bucătarul s-ar bucura dacă românca i-ar pregăti câteva preparate românești, iar Aryana are gânduri mari. Vrea să reinterpreteze ensaladilla rusa (salata a la rousse) mai pe românește: „salata noastră de boeuf cu castraveți murați e mai bună ca asta de aici”. Și promite că îi va găti sarmale șefului ei.

La Moon, mesele sunt pline, dar puțini dintre clienții care vin cu regularitate aici știu că în spatele fiecărui preparat servit se ascunde nu doar măiestria lui Antonio și a familiei sale, ci și entuziasmul unei românce entuziaste și pasionată de bucătărie.

