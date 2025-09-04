VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Am ajuns să trăim într-o societate în care totul este toxic, oricât de bio și natural ai vrea să trăiești”

Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, apoi și-a încercat norocul în Anglia. După ani de muncă grea și sacrificii, și-a regăsit echilibrul în Spania, sub soarele de la Benidorm.



De 4 ani este influencer, promovează suplimente naturiste și explică astfel necesitatea acestor produse:

„Eu fiind cadru medical și am studiat foarte mult partea asta de suplimente și plante, datorită studiilor și a muncii pe care am făcut-o în toți acești 5 ani. Oricum avem nevoie de echilibru suplimentar. De ce? Pentru că am ajuns să trăim într-o societate în care totul este toxic, oricât de bio și natural ai vrea să trăiești.

Indiferent că ești în Anglia, că ești în Spania, că ești România sau în oricare altă țară. Am ajuns în punctul în care solul este mult mai toxic față de ce era acum 30 de ani, aerul este mult mai toxic, alimentația este mult mai toxică și atunci toate au repercursiuni asupra sănătății noastre.

Și, da, sunt ajustări mici sau schimbări mici pe care le pot face și care fac o diferență extraordinară în sănătatea și în starea ta de bine.”