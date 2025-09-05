VIDEO | Sarmale și Tapas | Andreea Prună, influencer: „Obiceiurile culinare românești nu cred ca dispar vreodată. Ciorbele, sarmalele, micii … cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau”

Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă grea și sacrificii (și mult burnout) și-a regăsit echilibrul în Spania, sub soarele de la Benidorm. De 4 ani este influencer, promovează suplimente naturiste, dar nu renunță sub nicio formă la mâncarea românească tradițională.

„Eu nu cred că dispar vreodată obiceiurile culinare românești. Per total, indiferent de țara în care trăiești, te stabilești sau te adaptezi. Chiar dacă am trăit în Anglia, tot am rămas cu anumite obiceiuri culinare românești. Și astea sunt ciorbele, sarmalele, micii și cred că astea sunt cele mai bune trei exemple pe care pot să le dau. Exemple pe care încă le păstrez și aici în Spania.

Cozonacul, e preferatul meu numărul unu. Nu sunt un om foarte ahtiat cu dulciurile și nu, nu coc. Adevărul că nici nu-s prietenă cu bucătăria în general. O să fiu foarte sinceră, chiar dacă sunt femeie, soțul meu e cel care gătește. Soțul meu e cel care gătește și el este cel care mai face din când în când câte o ciorbă, câte o tocăniță tipic de-a noastră românească, câte o salată de vinete. Iar un exemplu românesc care nouă ne place,”recunoaște Andreea.