Metro Cash & Carry România a inițiat rechemarea produsului „Fine Life Arahide Decojite Prăjite” (2 kg), după ce au fost depășite limitele admise de aflatoxine, potrivit unui anunț transmis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Produsul vizat este distribuit de SC Depal SRL, are codul de bare 5948792056308 și aparține lotului LA 347, cu data de expirare 13 noiembrie 2026.

Autoritățile le recomandă consumatorilor să nu consume produsul din lotul menționat. Acesta poate fi returnat la magazinul de unde a fost cumpărat, până la data de 30 mai 2026.