Impulsul de a mânca nu apare întotdeauna ca răspuns la foamea fiziologică. Uneori, în spatele lui se pot ascunde nevoi emoționale neîmplinite, de la nevoia de afecțiune și conectare până la anxietate, tristețe sau furie. Psihologul clinician și psihoterapeutul Alina Costache a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate”, de la G4Food, moderat de Tania Fântână, de ce putem simți nevoia să mâncăm chiar și atunci când corpul ne transmite că am ajuns la sațietate.

Ce se ascunde în spatele impulsului de a mânca

„Aș spune că atunci când vorbim de mâncat compulsiv, impulsul de a mânca nu începe de la foamea fiziologică. Impulsul de a mânca poate să mascheze niște nevoi care nu sunt împlinite și, de cele mai multe ori, sunt nevoi inconștiente. Și atunci, deși eu am senzația de sațietate, impulsul de a mânca nu se oprește, pentru că el îmi comunică un alt mesaj. Poate să fie nevoia de afecțiune, poate să fie nevoia de atașament, poate să fie nevoia de conectare, poate să fie o frică, poate să fie o nevoie mai profundă pe care eu nu o conștientizez.”

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Anxietatea, tristețea sau furia pot declanșa nevoia de a mânca

Impulsul de a mânca poate apărea în contexte emoționale diferite. Un conflict nerezolvat, o stare de anxietate sau tristețea pot determina o persoană să caute alinare în mâncare. Totuși, psihologul face o distincție importantă: faptul că mâncăm pe fond emoțional nu înseamnă automat că avem un episod de mâncat compulsiv.

„Putem să avem și plictiseală, putem să avem un conflict, o discuție pe care nu am rezolvat-o, putem să avem anxietate, tristețe, furie. Toate acestea pot să ducă la mâncat în exces, dar nu înseamnă neapărat că avem un episod de mâncat compulsiv.”

Diferența este importantă pentru înțelegerea propriului comportament alimentar. În spatele impulsului poate exista o nevoie care nu are legătură cu hrana, iar identificarea ei presupune să fim atenți la ceea ce simțim și la situațiile în care apare nevoia de a mânca.