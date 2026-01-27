Am întrebat-o pe Suzana Gras, psihoterapeut român din Barcelona, care este rolul psihologului în procesul de slăbire. Și am aflat că devine esențial „cu cât este mai complex, mai ales dacă ești blocat într-o buclă de tip am încercat și m-am lăsat”.
Că un psiholog te poate ajuta să înțelegi cum funcționează mintea și corpul tău pentru a-ți face un plan solid și rezonabil. „În cazul mâncatului emoțional, care ne afectează pe toți într-o anumită măsură, este cu atât mai important să investighezi ce nevoi îți împlinești prin mâncare, dincolo de a te hrăni propriu-zis, spune Suzana.”
