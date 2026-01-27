Nutriție Video

VIDEO | De ce ai nevoie de un psiholog în procesul de slăbire/ Suzana Gras (psihoterapeut):  Este esențial, mai ales dacă ești blocat într-o buclă de tip „am încercat și m-am lăsat”

Am întrebat-o pe Suzana Gras, psihoterapeut român din Barcelona, care este rolul psihologului în procesul de slăbire. Și am aflat că devine esențial „cu cât este mai complex, mai ales dacă ești blocat într-o buclă de tip am încercat și m-am lăsat”.

Că un psiholog te poate ajuta să înțelegi cum funcționează mintea și corpul tău pentru a-ți face un plan solid și rezonabil. „În cazul mâncatului emoțional, care ne afectează pe toți într-o anumită măsură, este cu atât mai important să investighezi ce nevoi îți împlinești prin mâncare, dincolo de a te hrăni propriu-zis, spune Suzana.”

Citește aici interviul complet. De ce eșuăm în încercarea de a trece la o dietă sănătoasă

