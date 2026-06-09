Odată cu venirea sezonului cald, protecția împotriva insectelor devine o prioritate pentru oricine dorește să se bucure de momente de relaxare în aer liber. În încercarea de a găsi soluții mai prietenoase cu mediul, experții recomandă alternative biologice care pot transforma grădina sau terasa într-o zonă sigură, fără teama de a fi mușcați de țânțari, relatează Mediafax.
Grădinarul Joan Calderón propune înlocuirea spray-urilor chimice și a lumânărilor parfumate din comerț, pe care le consideră adesea „inutile”, cu o metodă naturală mult mai puternică: utilizarea plantelor repelente.
Iată cele trei plante esențiale care țin insectele la distanță:
Calderón o numește „planta supremă pentru alungarea țânțarilor”. Recunoscută la nivel mondial pentru popularitatea și eficacitatea sa, citronela acționează ca un repelent natural extrem de puternic datorită mirosului său strident de citrice, pe care insectele nu îl pot suporta.
Pe lângă faptul că oferă un decor spectaculos și un parfum extrem de plăcut pentru oameni, lavanda este descrisă de specialist ca fiind „un repelent biologic natural destul de eficient”. Uleiurile esențiale din flori blochează receptorii olfactivi ai țânțarilor, ținându-i departe de casă.
Aceste flori viu colorate nu sunt doar estetice, ci au și o armă secretă. Gălbenelele conțin în mod natural o cantitate mică de piretrine, un compus biologic activ pe care insectele îl evită cu orice preț. Datorită acestei substanțe, planta devine o barieră defensivă excelentă în perimetrul curții.
Grădinarul îndeamnă ferm la evitarea bălților și a apei stătătoare din curte. Aceasta este o măsură crucială, deoarece apa stagnantă este locul preferat de reproducere al țânțarilor.
O altă alternativă naturală de interior sau exterior este folosirea unei jumătăți de lămâie în care se înfig cuișoare aromatice. Acest amestec ajută la respingerea rapidă a țânțarilor și a albinelor.
Dincolo de problema țânțarilor, fructele și semințele coapte de ardei iute pot fi folosite pentru a controla invaziile de afide și omizi. O soluție extrem de concentrată pe bază de ardei iute conține compuși insecticizi puternici, oferind rezultate similare cu cele ale insecticidelor sintetice.
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