Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a anunțat oficial că valabilitatea tuturor documentelor emise anul trecut pentru desfășurarea activității de pescuit comercial a fost prelungită până la data de 30 iunie 2026. Măsura a fost luată pentru a-i proteja pe pescari și a le permite să își continue activitatea legal, în contextul în care birocrația internă a întârziat eliberarea noilor permise, anunță Agerpres.

Guvernatorul Rezervației, Florin Stăneață, a explicat că procesul de reautorizare vizează un număr total de 1.250 de pescari comerciali care activează în Deltă, volumul mare de muncă fiind greu de gestionat într-un timp scurt.

Pescarii, salvați de blocajul birocratic după terminarea prohibiției

Decizia de prelungire vine într-un moment critic, exact la reluarea activității în teritoriu. Pescuitul comercial și cel recreativ s-au redeschis oficial la începutul acestei săptămâni, după o perioadă de 60 de zile de prohibiție strictă, destinată protejării resurselor acvatice în timpul reproducerii.

Autoritățile au realizat că nu pot finaliza emiterea noilor autorizații de mediu și a permiselor până la data de 8 iunie (ziua reluării pescuitului). Pentru ca pescarii să nu fie sancționați sau blocați la mal, vechile acte rămân valabile până la finele lunii. „Lucrăm în ritm alert (…) Pentru a nu lăsa pescarii în afara cadrului legal, s-a luat această decizie de a prelungi valabilitatea documentelor existente până la 30 iunie, dată până la care vom finaliza avizarea noii documentații”, a dat asigurări guvernatorul Florin Stăneață.

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Sute de pescari riscă să-și piardă licența din cauza cotelor nerealizate

Dincolo de prelungirea temporară a actelor, comunitatea de pescari din Deltă se confruntă cu o problemă mult mai serioasă, ce ține de productivitatea din anul precedent.

Conform reglementărilor în vigoare, pescarii au obligația de a realiza anual o anumită cotă de captură (stabilită între 1.500 și 3.000 de kilograme de pește per pescar). Datele statistice raportate la ARBDD arată însă cifre îngrijorătoare:

Cota totală aprobată anul trecut: 3.038.844 kg de pește;

Captura efectivă realizată: 2.759.403,55 kg de pește;

Pescari în culpă: 410 pescari nu au reușit să atingă nici măcar pragul minim de 75% din cota individuală alocată.

Potrivit regulamentelor ARBDD, nerealizarea acestui procent minim oferă instituției dreptul legal de a le suspenda dreptul de pescuit pentru tot parcursul anului în curs.

Fostul guvernator al Rezervației, Bogdan Bulete, specialist cu o vechime de 11 ani în cadrul ARBDD, a subliniat gravitatea situației, precizând că este pentru prima dată în istoria recentă a instituției când un număr atât de mare de localnici eșuează în îndeplinirea cotelor de pescuit tradițional.