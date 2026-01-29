Pentru că -nu-i așa?- copiii și adolescenții văd multe tentații la tv, în magazine, pe rețelele sociale, dublate de sfaturi adesea contradictorii sau complet neștiințifice. Și pe lângă faptul că nu au capacitate de a selecta ce e bun și ce e chiar dăunător pentru sănătatea lor, există și o presiune din social asupra lor fără a exista, în general, un suport și sfaturi reale din partea familiei. „ Sunt influențați extrem de puternic, susține Suzana, deoarece sunt confruntați cu modele nesănătoase: sedentarism și mâncat emoțional pentru reconfortare . În același timp, se pune o presiune imensă pe ei să fie competenți și să arate bine, fără a li se arăta cum să obțină aceste lucruri” .