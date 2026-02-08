Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Pe lângă nevoia de a pregăti pâine, produse de panificație și dulciuri fără gluten, Doina și-a mai pus un obiectiv ambițios: totul să fie fără zahăr. Nici îndulcitor nu prea folosește, pentru că vrea să obișnuiască organismul (și al copiilor, dar și al adulților din familie) cu un altfel de gust de dulce, moderat și natural. Astfel încât, prăjiturile pe care le face sunt îndulcite cu curmale, de exemplu. Și sunt doar moderat spre puțin dulce.

Cum convinge copiii să renunțe la zahăr

Doina are norocul de a avea pe cel mai mare băiat în această luptă a ei cu zahărul. „Fan-ul meu numărul 1 este copilul cel mare. Lui îi plac toate, mânâncă de toate. Cu gemenii e mai complicat, dar am observat că dacă îi implic și pe ei, atunci când încerc o rețetă nouă, atunci gustă și le și place”.

Citește aici interviul complet cu Doina Șerbu, „Viața fără gluten și zahăr”.