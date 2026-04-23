150 de copii și chefi care însumează 40 de stele Michelin s-au unit pentru a sprijini lupta împotriva bolilor rare

23 apr. 2026, Articole / Reportaje
Captură: ABC
Cuprins
  1. Lecții de viață la bancul de lucru al bucătăriei
  2. Realitatea dură: 6.528 de boli rare identificate
  3. O cină de gală sub semnul solidarității

A opta ediție a evenimentului „Chefs for Children” a transformat bucătăria într-un spațiu al incluziunii, strângând fonduri pentru copiii care se confruntă cu diagnostice dificile, scrie ABC.

Erika are 17 ani, iubește să facă brioșe cu mama ei și visează să își deschidă propriul restaurant. Însă drumul ei este mai anevoios decât al altor tineri: suferă de Idic 15, o boală rară care afectează tonusul muscular și dezvoltarea. Luni, Erika a fost unul dintre cei 150 de copii care au gătit cot la cot cu unii dintre cei mai buni bucătari ai Spaniei, sub deviza: „Să mănânci sănătos este distractiv”.

Lecții de viață la bancul de lucru al bucătăriei

Evenimentul, găzduit de hotelul Anantara Villa Padierna din Benahavís, Spania, a reunit 36 de chefi de renume. Printre ei, Carlos Maldonado (1 stea Michelin), care a pregătit sandvișuri tradiționale împreună cu Erika. Maldonado, care și-a început cariera vânzând în piețe volante, a declarat cu emoție: „Acești copii sunt diamante în brut cărora trebuie să le redăm demnitatea pe care o merită”.

Pentru familiile prezente, precum cea a lui Ángel (13 ani), evenimentul a fost o gură de aer proaspăt. Mama sa, Eva, a subliniat importanța incluziunii: „Când ai un copil cu o boală rară, îți petreci viața în săli de așteptare. Aici, copiii noștri se amestecă cu alții, creând o comuniune reală”.

Realitatea dură: 6.528 de boli rare identificate

Dincolo de zâmbete și autografe, cifrele prezentate de Juan Carrión, președintele federației Feder, sunt copleșitoare: există peste 6.500 de boli rare diagnosticate, afectând 3 milioane de oameni doar în Spania. Fondurile strânse în cadrul acestui eveniment vor fi direcționate către asistență psihologică, informare și intervenție timpurie.

Chef-ul Sergi Arola a mărturisit că participarea sa are o motivație personală profundă: mama sa a murit din cauza unei boli rare. „Am trăit asta direct și nu doresc așa ceva nici celui mai mare dușman”, a spus acesta.

O cină de gală sub semnul solidarității

Ziua s-a încheiat cu o cină spectaculoasă pregătită de „greii” gastronomiei din Malaga. 360 de invitați s-au bucurat de un meniu de degustare cu opt preparate, semnate de chefi precum Dani Carnero, José Carlos García sau Benito Gómez. Printre deliciile servite s-au numărat:

  • Asparangus alb cu migdale și caviar;

  • Supă de ceapă coaptă cu tofu și pâine de bere;

  • Fricandó rece de vită Wagyu.

„Pentru noi este un privilegiu să transformăm gastronomia în speranță”, a concluzionat Benito Gómez (2 stele Michelin).

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
23 apr.
Mâncare caldă în vitrine improprii și frigidere murdare, în „principalul aeroport din țară”/ Amenzi de 50.000 de lei date de ANPC la aeroportul Henri Coandă
Mâncare caldă în vitrine improprii și frigidere murdare, în „principalul aeroport din țară”/ Amenzi de 50.000 de lei date de ANPC la aeroportul Henri Coandă
Articole / Reportaje
23 apr.
Gura Vadului devine prima stațiune oenoturistică oficială din țară, pentru a atrage turiști dornici de experiențe autentice, degustări rafinate și peisaje pitorești
Gura Vadului devine prima stațiune oenoturistică oficială din țară, pentru a atrage turiști dornici de experiențe autentice, degustări rafinate și peisaje pitorești
Articole / Reportaje
23 apr.
18 lupi otrăviți într-o săptămână în Italia/ „Cea mai gravă crimă împotriva faunei din ultimul deceniu”
18 lupi otrăviți într-o săptămână în Italia/ „Cea mai gravă crimă împotriva faunei din ultimul deceniu”
Articole / Reportaje
23 apr.
Cine este Tánczos Barna, propunerea premierului de ministru interimar la MADR/ Fostul fermier, actualmente viceprim-ministrul Tánczos Barna, a gestionat o fermă cu vaci de lapte
Cine este Tánczos Barna, propunerea premierului de ministru interimar la MADR/ Fostul fermier, actualmente viceprim-ministrul Tánczos Barna, a gestionat o fermă cu vaci de lapte
Articole / Reportaje
23 apr.
Nestlé Spania anunță concedierea a peste 300 de angajați/ Măsura vizează personalul din birouri, echipele de vânzări, centrele de distribuție și câteva unități de producție
Nestlé Spania anunță concedierea a peste 300 de angajați/ Măsura vizează personalul din birouri, echipele de vânzări, centrele de distribuție și câteva unități de producție