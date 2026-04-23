A opta ediție a evenimentului „Chefs for Children” a transformat bucătăria într-un spațiu al incluziunii, strângând fonduri pentru copiii care se confruntă cu diagnostice dificile, scrie ABC.

Erika are 17 ani, iubește să facă brioșe cu mama ei și visează să își deschidă propriul restaurant. Însă drumul ei este mai anevoios decât al altor tineri: suferă de Idic 15, o boală rară care afectează tonusul muscular și dezvoltarea. Luni, Erika a fost unul dintre cei 150 de copii care au gătit cot la cot cu unii dintre cei mai buni bucătari ai Spaniei, sub deviza: „Să mănânci sănătos este distractiv”.

Lecții de viață la bancul de lucru al bucătăriei

Evenimentul, găzduit de hotelul Anantara Villa Padierna din Benahavís, Spania, a reunit 36 de chefi de renume. Printre ei, Carlos Maldonado (1 stea Michelin), care a pregătit sandvișuri tradiționale împreună cu Erika. Maldonado, care și-a început cariera vânzând în piețe volante, a declarat cu emoție: „Acești copii sunt diamante în brut cărora trebuie să le redăm demnitatea pe care o merită”.

Pentru familiile prezente, precum cea a lui Ángel (13 ani), evenimentul a fost o gură de aer proaspăt. Mama sa, Eva, a subliniat importanța incluziunii: „Când ai un copil cu o boală rară, îți petreci viața în săli de așteptare. Aici, copiii noștri se amestecă cu alții, creând o comuniune reală”.

- articolul continuă mai jos -

Realitatea dură: 6.528 de boli rare identificate

Dincolo de zâmbete și autografe, cifrele prezentate de Juan Carrión, președintele federației Feder, sunt copleșitoare: există peste 6.500 de boli rare diagnosticate, afectând 3 milioane de oameni doar în Spania. Fondurile strânse în cadrul acestui eveniment vor fi direcționate către asistență psihologică, informare și intervenție timpurie.

Chef-ul Sergi Arola a mărturisit că participarea sa are o motivație personală profundă: mama sa a murit din cauza unei boli rare. „Am trăit asta direct și nu doresc așa ceva nici celui mai mare dușman”, a spus acesta.

O cină de gală sub semnul solidarității

Ziua s-a încheiat cu o cină spectaculoasă pregătită de „greii” gastronomiei din Malaga. 360 de invitați s-au bucurat de un meniu de degustare cu opt preparate, semnate de chefi precum Dani Carnero, José Carlos García sau Benito Gómez. Printre deliciile servite s-au numărat:

Asparangus alb cu migdale și caviar;

Supă de ceapă coaptă cu tofu și pâine de bere;

Fricandó rece de vită Wagyu.

„Pentru noi este un privilegiu să transformăm gastronomia în speranță”, a concluzionat Benito Gómez (2 stele Michelin).