VIDEO | Cum ne pregătim corect pentru masa de Paște / Tania Fântână (nutriționist): „Gustul nu stă în cantitate”

04 apr. 2026, Nutriție
Foto: colaj Dreamstime/G4Food

Pregătirile de Paște nu ar trebui să însemne o masă încărcată, ci alegeri mai calme și mai conștiente, spune nutriționistul Tania Fântână. Accentul nu este pe numărul de feluri, ci pe echilibru, porții mai mici și mese care nu pun presiune pe digestie.

„Gustul nu stă în cantitate. Prima lingură de salată de boeuf sau prima felie de cozonac sunt cele care contează cu adevărat”, explică nutriționistul, atrăgând atenția că excesul apare mai ales atunci când ajungem la masă foarte flămânzi sau mâncăm rapid, fără pauze.

În zilele dinaintea sărbătorii, recomandarea este simplă: mai multe legume, proteine ușoare, hidratare constantă și mișcare zilnică. Aceste obiceiuri reduc riscul de a mânca impulsiv în ziua de Paște și ajută digestia.

La masa festivă, ordinea alimentelor contează. Preparatele grele ar trebui precedate de legume crude sau salate, care încetinesc absorbția grăsimilor. Ouăle roșii pot fi consumate cu moderație, iar friptura de miel este mai bine tolerată dacă este asociată cu salate proaspete, nu cu garnituri grele. În cazul deserturilor, cozonacul și pasca sunt mai potrivite după masă și în cantități mici, evitând combinațiile care suprasolicită digestia.

Nutriționistul atrage atenția și asupra ritmului în care mâncăm. Mesele lente, cu pauze și conversație, reduc natural cantitatea consumată. „Între mese, corpul are nevoie de pauză, nu de «ciugulit»”, subliniază aceasta.

După sărbători, revenirea la obiceiuri simple devine esențială: mese mai ușoare, mai puține gustări, hidratare, mișcare și un program de somn mai stabil. Ceaiurile digestive, precum cele de mentă, ghimbir sau mușețel, pot ajuta la reducerea disconfortului.

Mesajul de fond rămâne unul simplu: masa de Paște nu ține de cantitate, ci de echilibru și de atenția acordată propriului corp.

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
05 apr.
VIDEO | Tradiții de Paște în Franța, povestite de un român/ Adrian Voicu (scriitor): „Mai bine îi las pe ei să vă spună exact ce mănâncă”
VIDEO | Tradiții de Paște în Franța, povestite de un român/ Adrian Voicu (scriitor): „Mai bine îi las pe ei să vă spună exact ce mănâncă”
Retail
05 apr.
VIDEO FOTO | Prețul mielului urcă în ritm alarmant. Cât a ajuns să coste un kilogram de cotlet de miel în România și în Spania? În ambele locații vorbim de produse locale proaspete
VIDEO FOTO | Prețul mielului urcă în ritm alarmant. Cât a ajuns să coste un kilogram de cotlet de miel în România și în Spania? În ambele locații vorbim de produse locale proaspete
Călătorii Culinare
05 apr.
FOTO-VIDEO | Expoziția de ouă de ciocolată cu simbolistica lui Gaudí / Cei mai celebri ciocolatieri din Barcelona s-au întrecut în a reconstrui spiritul Parcului Güell
FOTO-VIDEO | Expoziția de ouă de ciocolată cu simbolistica lui Gaudí / Cei mai celebri ciocolatieri din Barcelona s-au întrecut în a reconstrui spiritul Parcului Güell
Călătorii Culinare
04 apr.
VIDEO | Șonca, șoncul, șunca ce nu lipsește de pe masa bănățenilor, ardelenilor și bihorenilor de Paște
VIDEO | Șonca, șoncul, șunca ce nu lipsește de pe masa bănățenilor, ardelenilor și bihorenilor de Paște
Fântâna de sănătate
03 apr.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale”