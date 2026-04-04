Pregătirile de Paște nu ar trebui să însemne o masă încărcată, ci alegeri mai calme și mai conștiente, spune nutriționistul Tania Fântână. Accentul nu este pe numărul de feluri, ci pe echilibru, porții mai mici și mese care nu pun presiune pe digestie.

„Gustul nu stă în cantitate. Prima lingură de salată de boeuf sau prima felie de cozonac sunt cele care contează cu adevărat”, explică nutriționistul, atrăgând atenția că excesul apare mai ales atunci când ajungem la masă foarte flămânzi sau mâncăm rapid, fără pauze.

În zilele dinaintea sărbătorii, recomandarea este simplă: mai multe legume, proteine ușoare, hidratare constantă și mișcare zilnică. Aceste obiceiuri reduc riscul de a mânca impulsiv în ziua de Paște și ajută digestia.

La masa festivă, ordinea alimentelor contează. Preparatele grele ar trebui precedate de legume crude sau salate, care încetinesc absorbția grăsimilor. Ouăle roșii pot fi consumate cu moderație, iar friptura de miel este mai bine tolerată dacă este asociată cu salate proaspete, nu cu garnituri grele. În cazul deserturilor, cozonacul și pasca sunt mai potrivite după masă și în cantități mici, evitând combinațiile care suprasolicită digestia.

- articolul continuă mai jos -

Nutriționistul atrage atenția și asupra ritmului în care mâncăm. Mesele lente, cu pauze și conversație, reduc natural cantitatea consumată. „Între mese, corpul are nevoie de pauză, nu de «ciugulit»”, subliniază aceasta.

După sărbători, revenirea la obiceiuri simple devine esențială: mese mai ușoare, mai puține gustări, hidratare, mișcare și un program de somn mai stabil. Ceaiurile digestive, precum cele de mentă, ghimbir sau mușețel, pot ajuta la reducerea disconfortului.

Mesajul de fond rămâne unul simplu: masa de Paște nu ține de cantitate, ci de echilibru și de atenția acordată propriului corp.