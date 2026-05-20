Vineri, 22 mai, se deschide cea de-a cincea ediție a Salonului „Gustul Italiei”, în prezența Ambasadoarei Italiei la București, Excelența Sa Laura Aghilarre. Evenimentul este găzduit în cadrul RoWine București 2026, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate vinului și enogastronomiei din România.

„Salonul «Gustul Italiei» reprezintă o oportunitate importantă pentru a pune în valoare, în România, excelența agroalimentară italiană, o expresie autentică a calității, tradiției și creativității țării Italiei. Prezența numeroasă a producătorilor italieni și interesul în creștere al publicului și operatorilor români confirmă soliditatea relațiilor economice și culturale dintre Italia și România, precum și rolul tot mai central pe care conceptul Made in Italy îl are pe piața locală.

Într-un an deosebit de semnificativ, marcat de recunoașterea bucătăriei italiene drept Patrimoniu Cultural Imaterial al Umanității, acest eveniment capătă o valoare cu atât mai simbolică în promovarea dialogului dintre țările noastre prin intermediul culturii, al teritoriului și al tradițiilor enogastronomice. Este un demers de valorificare care va continua și în lunile următoare prin activitățile pe care Sistemul Italia le va propune publicului român în cadrul «Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume», o ocazie în plus pentru a celebra și promova autenticitatea și calitatea tradiției culinare italiene.

- articolul continuă mai jos -

Profunzimea relațiilor economice dintre Italia și România este confirmată și de prezența antreprenorială italiană pe teritoriu: Italia continuă, de altfel, să fie prima țară investitoare în România ca număr de companii înregistrate și al doilea partener comercial al țării, mărturie a unei legături economice solide, dinamice și în continuă evoluție”, a declarat Ambasadoarea Italiei la București, Excelența Sa Laura Aghilarre.

În perioada 22-24 mai, douăzeci și unu de producători italieni vor fi prezenți cu o selecție rafinată de produse de excelență Made in Italy: vinuri și distilate, ulei de măsline extravirgin, panettone și produse de panificație, brânzeturi și numeroase alte delicatese care vor povesti despre bogăția și varietatea tradiției agroalimentare italiene.

Salonul va propune o călătorie autentică prin întreaga peninsulă, aducând în prim-plan șapte regiuni italiene – de la Friuli-Venezia Giulia până în Sicilia – și punând în valoare identitatea, cultura și tradițiile teritoriilor de proveniență.

Producătorii prezenți vor oferi o selecție de vinuri și produse alimentare tradiționale, atât convenționale, cât și ecologice, reprezentând tot ce are mai bun de oferit calitatea italiană: Bixio Poderi, Ca’ da Roman, Cantina Bosco, Cantina Valpolicella Negrar, Casa Limonio, Casa Vinicola Abbazia, Casa Vinicola Costanza, Collefrisio, Distillerie Lussurgesi, Fox Nut & Snack Bar Italia, Frantoi Covato, J.Rose, La Magnolia, Le Contesse, Montespada Agricola, Pasticceria Fraccaro 1932, Tenute Orestiadi, Tesori di Sardegna, The Wine Net, V.S.T. Vini e Spumanti și Vino Italiano – Giuliani.

Prezența celor 21 de producători, sosiți special din Italia pentru a se întâlni cu profesioniști și operatori din sectorul enogastonomic românesc, va reprezenta o valoare adăugată importantă a evenimentului și va confirma interesul în creștere față de piața românească, la manifestare participând și operatori moldoveni invitați de ICE – Agenția din București.

Pentru a pune cât mai bine în valoare calitatea și tradiția italiană, va fi amenajată o zonă specială de prezentare (show area), animată pe parcursul celor trei zile de profesioniști din domeniu, care vor însoți publicul într-o călătorie de descoperire a produselor italiene.

Momentele dedicate gastronomiei, coordonate de chef Antonio Passarelli si chef Michael Passarelli, îi vor cuceri pe vizitatori cu o selecție de specialități special concepute pentru a însoți și a pune în valoare vinurile oferite spre degustare, prin intermediul unor ingrediente și arome autentice ale bucătăriei italiene.

Pe toată durata evenimentului va fi prezent și sommelierul Ștefan Ochea, care va ghida publicul în descoperirea companiilor italiene și valorificarea producțiilor lor viticole, aducând în prim-plan, cu profesionalism și pasiune, excelența vinului italian.

Printre cele mai așteptate momente se va număra degustarea ghidată «Continuă călătoria în Italia: Țara Marilor Brânzeturi», găzduită în Sala Masterclass de la Fratelli Studios, o experiență senzorială care va celebra excelența produselor lactate italiene și valoarea tradițiilor sale teritoriale.

Publicul va fi ghidat de maeștrii degustători Giuseppe Casolo și Giorgio Telmon, experți acreditați ai ONAF și ambasadori ai culturii brânzeturilor la nivel italian, european și internațional. ONAF – Organizația Națională a Degustătorilor de Brânzeturi – fondată în 1989, promovează de peste treizeci de ani cunoașterea și valorificarea brânzeturilor prin intermediul degustării profesionale.

Întâlnirea va fi moderată de Marinela Ardelean, expertă în enogastronomie, care va îmbogăți experiența cu perspective aprofundate dedicate asocierilor culinare și tradițiilor gastronomice italiene.

Prin intermediul unor metodologii avansate de degustare, participanții vor porni într-o călătorie autentică prin Italia, de la Nord la Sud, descoperind produse obținute din lapte de vacă, oaie, bivoliță și capră.

Selecția va include cinci produse de excelență, simboluri ale tradiției italiene: Parmigiano Reggiano DOP, Gorgonzola Dolce DOP, Pecorino Toscano DOP, Taleggio DOP și Asiago DOP stagionato (maturat).

Toate brânzeturile prezentate sunt certificate DOP – Denumire de Origine Protejată – o recunoaștere europeană care protejează autenticitatea produselor, garantând proveniența lor geografică, respectarea metodelor de prelucrare tradiționale și standardele ridicate de calitate pe întregul lanț de producție.

Salonul «Gustul Italiei» se confirmă astfel nu doar drept un spațiu de prezentare prestigios dedicat excelenței agroalimentare italiene, ci mai ales drept o platformă privilegiată pentru consolidarea dialogului și relațiilor comerciale dintre Italia și România. Reprezentanți ai sectorului HoReCa vor participa la întâlniri și degustări, contribuind la crearea unor valoroase oportunități de networking între producătorii italieni și operatorii profesioniști prezenți la târg.

„Cea de-a cincea ediție a Salonului «Gustul Italiei» confirmă interesul în creștere al pieței românești pentru excelența agroalimentară italiană și reprezintă o platformă importantă de întâlnire între producători italieni, importatori, operatori HoReCa și profesioniști din domeniu veniți din România și Republica Moldova.

Această ediție are, de asemenea, o semnificație deosebit de specială, deoarece se înscrie în cadrul celebrărilor pentru împlinirea a 100 de ani ai ICE – Agenția. O istorie care a început simbolic încă din 1924, odată cu misiunea Navei Regale Italia către America Latină, și a continuat din 1926 cu înființarea Institutului Național pentru Export, devenit astăzi ICE – Agenția.

De un secol, ICE însoțește companiile italiene în procesele lor de internaționalizare, promovând în întreaga lume calitatea, inovația, creativitatea și capacitatea de producție specifice conceptului Made in Italy. Prezența în România încă din 1969, având competențe și pe piața Republicii Moldova, demonstrează angajamentul constant al Agenției de a stimula noi oportunități de afaceri și de a consolida relațiile economice dintre țările noastre”, a declarat Alessandra Capobianco, Directoarea ICE – Agenția de la București.

Piața agroalimentară românească este dinamică și în continuă creștere, cu o cerere tot mai orientată către produse alimentare de calitate, branduri recunoscute și specialități tipice. Produsele italiene se bucură de o reputație solidă, datorită imaginii lor de excelență, tradiție și gust autentic. Bucătăria italiană este extrem de apreciată, iar consumatorii români asociază conceptul Made in Italy nu doar cu calitatea, ci și cu un stil de viață inconfundabil și o experiență culinară superioară.

Această puternică apreciere a produselor italiene se reflectă și în fluxurile comerciale, care înregistrează schimburi în creștere de produse agroalimentare între Italia și România. În 2025, importurile agroalimentare ale României au atins 14,3 miliarde de euro dintr-un total de 129,3 miliarde de euro, reprezentând 11% din totalul importurilor țării, în creștere cu 0,64% față de anul 2024.

Principalii furnizori agroalimentari ai României au fost Germania, Ungaria, Polonia, Țările de Jos și Italia. Printre produsele cele mai importate se numără carnea și subprodusele din carne, laptele și produsele lactate, fructele și fructele cu coajă lemnoasă, preparatele pe bază de cereale, băuturile și alte produse alimentare.

Italia se confirmă ca fiind al cincilea furnizor de produse agroalimentare al României, cu exporturi de aproximativ 1,1 miliarde de euro, în principal în sectoarele preparatelor pe bază de cereale, făină sau lapte, produselor de patiserie, cafelei, laptelui și derivatelor acestuia, băuturilor și alcoolului.

În sectorul produselor de panificație, patiserie și biscuiți, România reprezintă a 10-a piață mondială de destinație pentru exporturile italiene (cu o cotă de 2,4%). În 2025, importurile din Italia au atins 92,6 milioane de euro, în scădere cu 3,7% față de anul 2024. Italia se poziționează pe locul trei în rândul furnizorilor externi, cu o cotă de 13,5%, după Polonia (18,9%) și Germania (14,9%) și înaintea Ucrainei (6,7%).

Principalele produse importate sunt: produsele de panificație și patiserie (59,7%), biscuiții (18,4%), precum și vafele și napolitanele (13,4%).

În sectorul brânzeturilor și al produselor lactate, România se situează pe locul 14 la nivel mondial ca piață de destinație pentru exporturile italiene (cu o cotă de 1,52%). Importurile din Italia au atins 81,4 milioane de euro, în scădere cu 2,88% față de anul 2024. Italia se confirmă ca al doilea furnizor extern al României, cu o cotă de 14,8%, fiind precedată de Germania (39,23%) și urmată de Polonia (13,11%), Țările de Jos (7,31%) și Austria (5,97%).

În sectorul uleiului de măsline, Italia își menține poziția de lider absolut ca principal furnizor al României, deținând o cotă de 41,57%. În 2025, importurile au atins 13,42 milioane de euro, în scădere cu 8,34% față de anul precedent. Principalul produs importat este uleiul de măsline extravirgin (90,3%).

Un exemplu deosebit de semnificativ al acestei dinamici este reprezentat de sectorul vinicol, în care vinul italian se bucură de o poziție de o importanță absolută și demonstrează capacitatea conceptului Made in Italy de a concura cu succes pe piața românească.

Conform ultimelor date disponibile ale OIV – Organizația Internațională a Viei și Vinului – România ocupa în 2025 a noua poziție în lume și a patra în Uniunea Europeană în ceea ce privește suprafața totală cultivată cu viță-de-vie, cu peste 187 de mii de hectare. Producția de vin în 2025 a fost de 3,3 milioane de hectolitri (+3,7% față de 2024), plasând țara pe locul al treisprezecelea la nivel mondial și pe locul șase în UE, după Italia, Franța, Spania, Germania și Portugalia.

În 2025, România a importat din Italia vinuri în valoare de 46 de milioane de euro, poziționând Italia pe primul loc în rândul furnizorilor, cu o cotă de 30,25%. Principalii concurenți sunt Republica Moldova, Franța și Spania.

Principalele categorii de vin importate includ vinurile spumante, cu o valoare de 26,16 milioane de euro (+11%), și vinurile liniștite îmbuteliate, cu 18,4 milioane de euro (+10%).

În segmentul vinurilor liniștite din struguri proaspeți, îmbuteliate în recipiente mai mici de doi litri, Italia se confirmă ca al doilea furnizor, cu o cotă de 24,18%, fiind precedată de Republica Moldova (43,48%) și urmată de Franța (9,9%) și Portugalia (6,7%).

Și mai semnificativă este poziția de lider a Italiei în segmentul vinurilor spumante, unde își menține stabil prima poziție, cu 53,26% din cota de piață, înaintea Franței (28,76%), Republicii Moldova (4,85%) și Germaniei (4,38%).

Prin urmare, anumite segmente evidențiază în mod deosebit forța și competitivitatea conceptului Made in Italy pe piața românească, confirmând soliditatea relațiilor comerciale dintre cele două țări și aprecierea crescândă a consumatorilor pentru calitatea și autenticitatea produselor italiene.

Vă invităm să vizitați târgul pentru a face cunoștință cu expozanții prezenți la Salonul «Gustul Italiei», să consultați site-ul www.gustulitaliei.ro și să ne urmăriți pe rețelele sociale (FB: Gustulitaliei și ITA, IG: Gustulitaliei și ITA) pentru a descoperi excelența agroalimentară italiană și activitățile promovate de ICE–Agenția.