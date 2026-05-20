Procurorii europeni au anunțat deschiderea unei noi anchete de corupție în România. Un primar a fost prins în flagrant în timp ce primea mită. Cazul este investigat de Biroul Procurorului Public European (EPPO), instituția responsabilă cu anchetarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Potrivit informațiilor publicate de EPPO, ancheta vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene și corupție în cadrul unor proiecte finanțate din bani europeni. Procurorii suspectează existența unor nereguli legate de atribuirea și implementarea unor contracte publice.

Conform informațiilor prezentate de procurorii europeni, dosarul este legat de proiecte realizate cu finanțare europeană pentru dezvoltarea unor terenuri sportive multifuncționale și pentru modernizarea unei clădiri transformate într-un centru multifuncțional. Implementarea proiectelor a fost atribuită unor firme private. Anchetatorii susțin că, în perioada analizată, au fost încălcate mai multe prevederi legale privind atribuirea și derularea lucrărilor. Potrivit suspiciunilor formulate în anchetă, documente și declarații inexacte ar fi fost prezentate în contextul acestor proiecte. Acest lucru ar fi permis obținerea ilegală a aproximativ 200.000 de euro din fonduri europene.

Procurorii vorbesc și despre o presupusă mită

Pe lângă suspiciunile privind utilizarea fondurilor europene, procurorii investighează și presupuse fapte de corupție. Conform informațiilor EPPO, primarul respectiv este suspectat că ar fi primit mită de la o companie implicată în proiecte. Valoarea presupusului beneficiu este estimată la aproximativ 55.000 de euro, echivalentul a aproximativ 276.669 lei. Ancheta îi vizează și pe alți suspecți, inclusiv persoane fizice și o companie implicată în implementarea proiectelor. Unele dintre persoanele cercetate au fost plasate anterior sub control judiciar.

Biroul Procurorului Public European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă de investigarea și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează bugetul comunitar. România este una dintre țările în care EPPO a deschis mai multe investigații privind utilizarea fondurilor europene. Dosarele vizează fraude cu bani europeni, corupție, conflicte de interese și alte posibile încălcări ale legislației.

Procurorii subliniază că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente.