Chef Adrian Hădean este cunoscut pentru inițiativele sale din zona socială, educațională sau culturală. În prezent derulează pentru bucătarii din România un proiect finanțat prin ERASMUS, un program educațional, de învățare pentru adulți.

Este „un program pe care l-am creat după niște consultări cu colegii noștri din agenție și din ONG-ul nostru, ne-a spus celebrul chef. Un program care vrea să ajute în primul rând bucătarii români care au posibilitatea să învețe și să dea mai departe în comunitățile lor, să-i ajute să înțeleagă mai bine ce înseamnă bucătărie tradițională și bucătărie moderni, și de interpretare a bucătăriei plecând de la niște origini pe care le avem în comun cu alte culturi. Și am identificat pe de o parte, cultura turcă din care România extrage și a extras istoric destul de mult, mai cu seamă în perioada imperiorului otoman, și pe de o parte, cultura spaniolă din care România a extras și extrage destul de mult via populațiile evrești care au migrat în Spania și care au ajuns în Europa de Est inclusiv în România.”