În sezonul rece, organismul are nevoie de mai multă susținere prin hidratare, antioxidanți și obiceiuri care ajută la relaxare. Nutriționistul Tania Fântână explică de ce ceaiurile rămân una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a ne proteja sănătatea iarna. „Ceaiurile sunt un gest de grijă față de corp”, spune specialistul.



Potrivit sursei citate, ceaiurile aduc beneficii prin compușii lor bioactivi (antioxidanți, vitamine, uleiuri volatile) contribuind la susținerea imunității, îmbunătățirea digestiei, reducerea stresului și încălzirea organismului.

Printre cele mai utile sortimente recomandate în această perioadă se numără:

Ghimbirul, cu efect antiinflamator și de stimulare a circulației, ideal la debutul răcelilor;

Măceșele, bogate în vitamina C naturală, potrivite pentru copii și adulți;

Teiul, pentru perioadele stresante și pentru un somn mai bun;

Menta, un aliat pentru digestie și respirație;

Echinacea, recomandată în cure scurte pentru stimularea imunității;

Rooibos, o variantă fără cofeină, bogată în antioxidanți;

Scorțișoara și cuișoarele, excelente pentru încălzirea corpului și reducerea poftei de dulce.

Cantitatea ideală de consum este de 400-800 ml pe zi, cu atenție sporită la ceaiurile concentrate sau cele cu cofeină. Fântână subliniază că „ceaiul nu înlocuiește apa, dar contribuie semnificativ la hidratarea zilnică”.

Pentru cei aflați în mișcare, un termos din inox sau o cană termoizolantă sunt cele mai bune opțiuni pentru păstrarea temperaturii și aromelor.

Specialistul atrage atenția și asupra contraindicațiilor: ghimbirul poate interacționa cu anticoagulantele, menta nu este indicată persoanelor cu reflux, iar echinacea nu se consumă zilnic și este contraindicată în bolile autoimune.