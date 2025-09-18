VIDEO | Ce este mochi, desertul japonez înghețat/ Prepară „mochi” cu aroma dorită în doar câteva minute, folosind doar două ingrediente

Nu sunt mochi autentici (de aceea îi și punem între ghilimele), dar senzația este atât de apropiată încât merită să îi încerci. Cu doar câteva foi de orez și înghețata ta preferată, influencerii Manel García și Hannah Buschmann, de la Addicted to Hummus, te învață să creezi un desert răcoritor, distractiv și gata în câteva minute.

View this post on Instagram A post shared by Manel&Hanna | Vegan Food 🇪🇸🇬🇧 (@addictedtohumus)

Rețeta de „mochi” de casă

Ingrediente

Foi de orez

Înghețată, aroma preferată

Mod de preparare

Formează biluțe mici de înghețată, de mărimea unei înghițituri. Pregătește foile de orez: umezește-ți ușor mâinile și trece-le pe margini sau acoperă foile cu un prosop umed câteva secunde, pentru a le face mai flexibile. Pune o bilă de înghețată în mijlocul fiecărei foi. Împăturește marginile foii peste înghețată și presează ușor până când o acoperi complet. Poți să le dai formă rotundă sau pătrată – după preferință.

Ce este mochi, desertul japonez înghețat

Mochi este un desert tradițional japonez preparat din orez glutinos, transformat printr-un proces special numit mochitsuki într-o pastă fină și elastică, care apoi este modelată în forme mici și rotunde. Textura lui moale și gumoasă îl face unic și extrem de apreciat.

Originea mochi-ului se pierde în istorie, având o vechime de peste o mie de ani. Primele mențiuni datează din perioada Heian (794–1185), când era considerat un aliment sacru, folosit în ritualuri religioase și ceremonii imperiale. În credința shintoistă, mochi simboliza longevitatea și forța vitală, iar consumul său era văzut ca o binecuvântare. De altfel, samuraii obișnuiau să mănânce mochi înainte de bătălii, pentru că era foarte hrănitor și se conserva ușor.

De-a lungul timpului, mochi a devenit un element central în cultura japoneză. Cel mai important moment al anului în care se consumă este sărbătoarea Anului Nou, când se pregătește kagami mochi: două discuri suprapuse, decorate cu o mandarină, simbol al prosperității. Tot atunci, familiile și comunitățile se reunesc pentru Mochitsuki, un ritual colectiv în care orezul este bătut cu ciocane de lemn într-un mojar uriaș, proces ce devine o adevărată celebrare a unității.

Rețeta clasică s-a diversificat în numeroase variante: daifuku mochi, umplut cu pastă de fasole roșie; sakura mochi, colorat roz și învelit în frunze de cireș murate; ichigo daifuku, cu căpșuni întregi în interior; sau yatsuhashi, specific regiunii Kyoto. În epoca modernă, desertul a cucerit lumea și prin reinterpretări precum mochi ice cream, bile de mochi umplute cu înghețată, care îmbină tradiția japoneză cu gusturi internaționale.

Textura sa gumoasă, deși iubită de mulți, poate fi și periculoasă pentru copii sau vârstnici, deoarece se înghite greu, iar în Japonia există chiar avertismente în perioada sărbătorilor.

Mochi nu sunt doar desert

Totuși, mochi nu este doar un desert: există și variante sărate, servite în supe sau prăjite la grătar, ceea ce dovedește versatilitatea sa culinară.

Astăzi, mochi rămâne mai mult decât un aliment. Este un simbol al spiritualității, comunității și longevității, o tradiție care a traversat secolele și care continuă să fascineze prin savoare și semnificație.