Proprietarul unui câine specializat în găsirea trufelor, face o demonstrație în fața turiștilor despre cum acționează un astfel de „ajutor”.
„Trebuie să curețe pământul de alături (câinele – n.n.), să nu rupă trufa pentru că nu știe cât de mare poate fi. Trufele pot crește între trei și treizeci de centimetri sub pământ”, explică Joaquim, a cărei familie are plantații de stejari la rădăcina cărora cresc trufe negre.
Familia de producători de trufe locuiește într-o mică localitate spre munte, în Pirineii aragonezi dn nordul Spaniei.
„Câinelui, în timp ce vânează, nu trebuie să-i spui prea multe. Apoi când scoate trufa primește premiul. Sunt oameni care le dau brânză sau șuncă. Noi îi dăm mâncarea pe care o mănâncă de obicei” povestește Teresa, mama tânărului vânător de trufe.
