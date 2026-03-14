Cafeaua s-a scumpit puternic în ultimul an, iar majorările de preț se văd nu doar pe rafturile magazinelor, ci și în cafenele. În unele localuri, prețul pentru o băutură simplă a trecut deja de 20 de lei, însă cafenelele de specialitate continuă să fie frecventate, iar mulți clienți spun că nu sunt dispuși să renunțe la acest mic ritual zilnic, conform DIGI24.

Potrivit operatorilor din domeniu, cafeaua s-a scumpit cu aproximativ 26% în ultimul an. În puține cafenele mai există un espresso sub 10 lei, iar un cappuccino costă, în medie, între 12 și 18 lei.

Proprietarii de cafenele spun că au fost nevoiți să ajusteze prețurile din cauza creșterii costurilor cu materia primă, dar și a majorării taxelor. „TVA-ul a crescut iarăși, ne-a afectat materia primă, am fost nevoiți să să ridicăm prețul cu inflația și așa mai departe. Deci, cumva suntem bombardați din toate direcțiile. Din 2024 până acum, dacă nu mă înșel, cred că a crescut cu circa 30% prețul pe kilogram pe care îl putem oferi noi mai departe a fost necesar pentru a ne menține în continuare business-ul”.

- articolul continuă mai jos -

Unii antreprenori spun că au încercat să amâne scumpirile cât au putut, însă creșterea costurilor i-a obligat să modifice recent meniurile. „A trebui să le scumpim și nu am vrut să fac asta. În martie am resimțit cumva mai mult lipsa clienților decât în din decembrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie.”

Prețul cafelei de specialitate a crescut și la nivelul materiei prime. Un kilogram de cafea boabe costă în prezent între 80 și 150 de lei, iar sortimentele premium pot depăși 200 de lei kilogramul.

Chiar și în aceste condiții, mulți consumatori spun că nu sunt dispuși să renunțe la cafeaua băută în oraș. „Eu vreau să-mi fac această plăcere și să beau o cafea în oraș, o cafea de specialitate”.

Există totuși și localuri unde prețurile rămân mai accesibile. De exemplu, într-o cafenea de specialitate din Sectorul 5 al Capitalei, un espresso simplu costă 7 lei, un espresso dublu 9 lei, un cappuccino 12 lei, iar o cafea latte ajunge la 14 lei.

Scumpirile din sectorul cafelei continuă de aproximativ doi ani, pe fondul problemelor de producție din principalele țări exportatoare. Seceta prelungită din Brazilia și Vietnam, doi dintre cei mai mari producători de cafea din lume, a redus recoltele și a împins prețurile în sus pe piața globală.