O decizie recentă a companiei Philz Coffee a declanșat un val de controverse în San Francisco, unde angajații și clienții se opun planului de a elimina steagurile Pride din locațiile rețelei. Situația este deosebit de tensionată în cartierul Castro District, un simbol al comunității LGBTQ+, unde identitatea vizuală a cafenelelor este strâns legată de cultura locală.

Steagul Pride continuă să fie afișat în unele locații

La una dintre locațiile din Castro, atmosfera pare neschimbată, cel puțin deocamdată. Un steag Pride continuă să fie afișat, iar mesajele din interior reflectă aceeași identitate asumată: „Bun venit la cea mai ciudată cafenea din oraș. Punct.” Decorul, artiștii locali și vibe-ul general transmit în continuare un mesaj de incluziune și apartenență, scrie The San Francisco Standard.

Decizia conducerii companiei, anunțată de CEO-ul Mahesh Sadarangani, este justificată prin dorința de a crea o „experiență mai consistentă și incluzivă în toate magazinele”. Totuși, această explicație nu a convins nici angajații, nici comunitatea.

Pentru mulți barista, identitatea queer a brandului nu este un simplu element decorativ, ci un motiv esențial pentru care au ales să lucreze acolo. Unii angajați susțin că până la 90% din personalul locației Castro se identifică drept queer, ceea ce face ca schimbarea să fie percepută ca o ruptură profundă de valorile inițiale ale companiei.

„Voi purta o rochie cu steagul Pride dacă va trebui”

„Acest magazin fiind în cartierul Castro, are atât de multă istorie gay. Oamenii vin în această zonă ca să fie văzuți, recunoscuți și onorați”, a declarat un barista. „Voi purta o rochie cu steagul Pride dacă va trebui.”

Confuzia este amplificată de lipsa unor instrucțiuni clare din partea conducerii. Mulți angajați au aflat despre schimbare din presă sau de la clienți, iar unii se îndoiesc că măsura va putea fi implementată efectiv în toate locațiile.

Decizia vine într-un context mai larg de transformare a companiei. Fondată în 2003 în San Francisco, Philz a fost recent achiziționată de firma de investiții Freeman Spogli & Co. pentru 145 de milioane de dolari. De atunci, potrivit unor angajați, cultura organizațională s-a schimbat, devenind mai corporatistă și mai puțin centrată pe comunitate.

O petiție online împotriva deciziei a strâns peste 2.400 de semnături

Reacțiile publice nu au întârziat să apară. O petiție online împotriva deciziei a strâns peste 2.400 de semnături, iar unele organizații LGBTQ+ își reconsideră colaborarea cu brandul. În paralel, unii clienți amenință cu boicotul, considerând că eliminarea simbolurilor Pride reprezintă un pas înapoi.

Directorul general al Centrului Comunitar LGBTQ+ Billy DeFrank din San Jose, Gabrielle Antolovich, a declarat că centrul va rupe legăturile de strângere de fonduri cu Philz, având în vedere noua politică, pe care a descris-o ca făcând parte dintr-un model prin care companiile elimină simboluri semnificative pentru comunitățile minoritare.

„Îmi pare rău că noii angajați nu au vrut să mențină valorile vechii companii”, a spus Antolovich. „Pierzi clienți dacă nu preiei valorile.”