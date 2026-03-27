Cât de mult a ajuns să fie pusă la încercare agricultura românească? Cât de greu este, în ziua de azi, să mai scoți profit din agricultură?

Elena Andrei este vicepreședinte al Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură (ANFA) și fermier în județul Călărași. Vorbește cu realism despre provocările cu care se confruntă în sfera agriculturii, de la secetă, birocrație și până la criza motorinei și a îngrășămintelor.

„În calitate de vicepreședinte ANFA, cred că este nevoie de o voce a femeilor din agricultură. Asta ar fi prima provocare pe care o întâmpin. Însă, în calitate de fermier, problemele sunt mult mai vaste și pleacă de la ceva ce nu putem controla: vremea. În momentul de față, cel mai mult ne impactează seceta, dar sunt și alte probleme din mediul politic, sau de management, cu care ne confruntăm.”

Acces dificil la finanțare, blocaje administrative

De departe, una dintre problemele majore este cea a accesului dificil la finanțare, care este îngreunat de birocrație:

„Accesul greoi și anevoios la fonduri, birocrația care ne împiedică de fiecare dată să ne facem treaba, tocmai pe cei care își doresc să evolueze (…) este una dintre problemele majore.”

Elena Andrei administrează o fermă de 300 hectare, fermă pe care o lucrează împreună cu soțul și fiul ei:

„Avem o fermă mică, de 300 de hectare și asta este una din problemele pe care le avem în momentul de față. Lipsa resurselor necesare pentru a implementa noi proiecte sau lipsa măsurilor pe care să ne putem plia la vârsta pe care o avem, în contextul fermelor.

- articolul continuă mai jos -

Elena Andrei: ”Cultivăm foarte puțin porumb”

Facem cultură mare: rapiță, grâu, orz, floarea-soarelui și, din păcate, foarte puțin porumb în ultima vreme.”

Fermiera are însă avantajul de a face parte din asociații, iar acestea se dovedesc a fi un instrument esențial pentru optimizarea costurilor și achiziția de inputuri:

„Facem achizițiile întotdeauna prin cadrul unei licitații, în cadrul unei asociații (…) unde fermierii pot accesa produse la prețuri pe care nu le-ar putea accesa la poarta fermei.”

Creșterea prețului la motorină reprezintă o incertitudine majoră, chiar dacă a reușit să se pună ”la adăpost”:

”Este dificil, dar așteptăm un cadru legislativ care să ne susțină. În momentul de față, nu cred că trebuie să țipăm. Cred că toată lumea ȘTIE deja, de problema aceasta. Este suficient să mergem la o stație PECO și să vedem cât de scumpă e motorina.

Din fericire, achiziția de motorină noi am făcut-o pentru toată campania, acum aproximativ două luni și jumătate (…) însă nu este de neglijat perioada următoare, în care vom avea nevoie de această resursă.”

Noua generație este incredibil de realistă!

Fiul Elenei Andrei, care lucrează cot la cot cu părinții săi, are 17 ani și este foarte conectat la toate problemele din acest domeniu, fiind îngrijorat de ce se întâmplă:

”Fiul meu are 17 ani în curând și chiar aseară am avut o discuție cu el, despre agricultură, încercând să ne dăm seama dacă îi va plăcea să facă asta, în continuare. Și ne-a spus că, dincolo de a-i face plăcere să fie la câmp, îl neliniștește faptul că noi ne străduim să oferim hrană oamenilor și, uneori riscăm, în contextul actual al crizei, să nu ne putem hrăni noi, familia! Asta a fost așa, ca un semnal de alarmă pentru noi, că și ei, chiar dacă au o vârstă fragedă, observă criza în care suntem și o resimt și ei, chiar dacă poate nu impactul financiar îi lovește”.

Concluzia Elenei Andrei este tristă: „Cred că fiul meu își face griji că, pe termen lung, nu vom avea resurse suficiente să ne acoperim datoriile”, a mai spus fermierul, pentru G4Food.