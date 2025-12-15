Jordi Cruz, cunoscut publicului larg ca jurat al emisiunii MasterChef Spania și chef al celebrului restaurant ABaC din Barcelona, distins cu trei stele Michelin, este mult mai mult decât un bucătar de fine dining. În ultimii ani, acesta și-a câștigat o nouă comunitate online, devenind un creator de conținut apreciat pentru stilul său direct, limbajul accesibil și sfaturile practice din viața de zi cu zi, notează ABC.

Pe rețelele sociale, Jordi Cruz vorbește tot mai des despre valorificarea alimentelor, despre reducerea risipei și despre utilizări neașteptate ale unor produse pe care, de obicei, le aruncăm fără să stăm pe gânduri. Unul dintre cele mai recente exemple? Coaja de banană.

De ce este specială coaja de banană?

„Banana nu încetează niciodată să mă surprindă”, spune Jordi Cruz într-unul dintre videoclipurile sale virale. El menționează chiar și un detaliu mai puțin cunoscut: banana conține potasiu-40, un izotop ușor radioactiv, însă complet inofensiv în cantități normale.

Cu toate acestea, adevărata vedetă a videoclipului nu este pulpa fructului, ci coaja de banană, mai exact partea albicioasă și fibroasă care rămâne lipită de fruct și care este, de cele mai multe ori, aruncată.

Potrivit chef-ului, această parte ascunde proprietăți remarcabile, mai ales datorită conținutului său hidratant și calmant.

Coaja de banană pentru îngrijirea pielii

Calmarea arsurilor solare

Expunerea prelungită la soare poate duce la arsuri neplăcute și iritații ale pielii. Jordi Cruz recomandă un remediu simplu și natural: frecarea ușoară a zonei afectate cu partea interioară a cojii de banană. Aceasta ajută la hidratarea pielii și la calmarea senzației de arsură.

Înțepături de insecte

În sezonul cald, înțepăturile de țânțari sau alte insecte sunt frecvente. În loc să te scarpini și să agravezi iritația, chef-ul sugerează aplicarea cojii de banană direct pe piele. „Este superhidratantă și incredibil de bună pentru piele”, explică el, reducând mâncărimea și disconfortul.

Așchii înfipte în piele

Un alt truc util este folosirea cojii de banană în cazul așchiilor adânc înfipte în piele. Aplicată local, aceasta poate ajuta la calmarea zonei și la extragerea mai ușoară a corpului străin.

Utilizări practice în casă și grădină

Curățarea frunzelor plantelor

Coaja de banană nu este utilă doar pentru piele. Jordi Cruz recomandă folosirea ei pentru curățarea frunzelor mari ale plantelor ornamentale. Aceasta îndepărtează praful, oferă strălucire naturală frunzelor și le ajută să respire mai bine.

Lustruirea pantofilor

Un truc care a surprins mulți urmăritori este utilizarea cojii de banană pe post de cremă de pantofi. Dacă ai rămas fără produs special, freacă pantofii cu interiorul cojii, apoi lustruiește cu o cârpă curată. Rezultatul: pantofi strălucitori, ca noi.

Bucătăria fără risipă

Deși aceste utilizări nu sunt culinare, Jordi Cruz le încadrează într-un concept mai larg: bucătăria fără risipă. Ideea este să privim ingredientele dintr-o perspectivă nouă și să le folosim la maximum, chiar și atunci când par inutile.

Această abordare nu doar că reduce cantitatea de deșeuri, dar ne ajută și să redescoperim soluții naturale, simple și eficiente, pe care le aveau la îndemână și generațiile trecute.

Coaja de banană, de obicei aruncată fără ezitare, se dovedește a fi un adevărat aliat pentru îngrijirea pielii, curățenia casei și chiar pentru stilul personal. Sfaturile lui Jordi Cruz ne arată că nu avem nevoie de produse scumpe sau complicate pentru a avea grijă de noi și de mediul înconjurător.

Data viitoare când mănânci o banană, gândește-te de două ori înainte să arunci coaja. S-ar putea să îți fie mai utilă decât crezi.