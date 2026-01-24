Cuptorul este probabil aparatul electrocasnic care acumulează cea mai mare cantitate de murdărie și cel mai greu de curățat. Pentru a elimina toată grăsimea și resturile alimentare acumulate, apelăm adesea la produse chimice agresive care, deși sunt eficiente, pot fi extrem de dăunătoare pentru sănătate.

Poate nu știai dar îl poți curăța și folosind ingrediente complet naturale, cu ajutorul cărora vei reuși să îl faci să arate ca nou, într-un mod total sigur pentru cei care îl utilizează. Există mai multe soluții naturale care oferă rezultate la fel sau chiar mai bune decât produsele chimice obișnuite.

Ghid de curățare a cuptorului cu produse naturale

Iată cum poți curăța un cuptor foarte murdar sau cu resturi arse folosind metode sănătoase, economice și eficiente, care nu lasă mirosuri neplăcute.

1. Curățarea cu bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul este unul dintre cele mai eficiente produse pentru curățenie, având o putere mare de degresare, capabilă să elimine chiar și cea mai încăpățânată murdărie.

Amestecă o lingură de bicarbonat într-un pahar cu apă, omogenizează bine și pune soluția într-un recipient cu pulverizator. Pulverizează pereții cuptorului, insistând pe zonele cele mai murdare. Lasă bicarbonatul să acționeze timp de aproximativ opt ore (ideal peste noapte). Ulterior, șterge cu un burete sau o cârpă curată și vei vedea cum murdăria se desprinde fără efort.

2. Curățarea cu oțet

Oțetul are proprietăți antibacteriene și dezinfectante, fiind ideal pentru aproape orice suprafață din bucătărie. Există două metode de utilizare:

Curățare rapidă: Când cuptorul nu este excesiv de murdar, umple tava cuptorului cu două pahare de apă fierbinte și un pahar de oțet. Pornește cuptorul la 200 de grade și lasă-l să funcționeze timp de 30 de minute. Vaporii de oțet vor înmuia grăsimea, permițându-ți să o ștergi rapid cu o cârpă umedă de pe pereți și geam.

Curățare profundă: Dacă ai amânat curățenia prea mult timp, amestecă apă și oțet într-un spray (proporția de 3 părți apă la 1 parte oțet) și pulverizează abundent. Lasă să acționeze între 6 și 8 ore, apoi șterge.

3. Curățarea cu lămâie

Lămâia este un remediu natural binecunoscut împotriva murdăriei, având proprietăți dezinfectante și antiseptice. Pe lângă eficiență, aceasta lasă un miros foarte plăcut, acționând și ca odorizant.

Pune în tava cuptorului două pahare de apă și sucul de la o lămâie (împreună cu coaja acesteia). Pornește cuptorul la 250 de grade și lasă-l să acționeze timp de 30-40 de minute. Aburul va dizolva grăsimea arsă, facilitând curățarea ulterioară.

Dacă vrei o eficiență mai mare le poți și combina. Bicarbonatul, oțetul și lămâia sunt aliații tăi de bază pentru un cuptor impecabil, fără a-ți pune în pericol sănătatea.