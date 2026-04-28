Fermierii din zona Șicula spun că nu mai pot ajunge cu utilajele agricole la terenuri după reabilitarea podului peste Criș, investiție de aproximativ 4,8 milioane de lei realizată de Consiliul Județean Arad, transmite Agerpres.

Agricultorii susțin că, după lucrările de modernizare, podul a devenit prea îngust din cauza parapetelor montate, care reduc lățimea la aproximativ 4,25 metri. În aceste condiții, utilajele agricole nu mai pot traversa, iar accesul la terenuri este serios îngreunat.

Unul dintre fermierii afectați, Petru Hălmăgean, spune că problema afectează accesul către aproximativ 500 de hectare de teren.

„Înainte să se reabiliteze acest pod, nu am avut probleme, am trecut cu tractoare şi utilaje. Acum nu mai putem şi facem ocol de peste 20 de kilometri, pe la Ineu. Suportăm cheltuieli mult mai mari. Unii preferă să rişte şi să intre cu tractoarele prin Criş, dar au mai rămas şi împotmoliţi şi au cerut ajutor să fie scoşi”, a spus fermierul.

Parapetele, principala problemă

Fermierii atrag atenția că nu doar lățimea, ci și înălțimea parapetelor creează dificultăți.

„Parapetele sunt şi foarte înalte, de peste un metru, deci nu poţi trecere nici peste ele. Dacă erau măcar la 40 centimetri de sol, puteam să trecem”, a spus un alt agricultor.

Autoritățile caută soluții

Primarul comunei, Nuțu Valea, a declarat că problema a fost observată abia în această primăvară, odată cu reluarea lucrărilor agricole, deși podul fusese finalizat la sfârșitul anului trecut.

„Nu ştiam de problemă, am descoperit-o când fermierii au început să îşi lucreze terenurile în această perioadă. Am făcut adresă către Consiliul Judeţean, care este administratorul drumului şi podului, am solicitat găsirea unei soluţii legale pentru ca agricultorii să îşi poată lucra terenurile. Am primit răspuns că podul este proiectat în norme şi standarde actuale şi că există disponibilitate pentru a se rezolva problema”, a spus edilul.

CJ Arad: există două variante

Reprezentanții Consiliul Județean Arad spun că podul este proiectat pentru anumite limite de greutate, iar utilajele agabaritice trebuie să respecte reguli speciale.

Potrivit directorului de comunicare, Andrei Ando, fermierii au două opțiuni: transportul utilajelor pe trailere, contra cost, sau ocolirea zonei.

„Podul de la Şicula suportă o anumită greutate a utilajelor, altfel, deşi a fost modernizat de curând, riscă să se degradeze, ceea ce s-a şi întâmplat în anii precedenţi. Există două posibilităţi pentru proprietarii de terenuri: fie se organizează transporturi speciale cu trailere, dar asta înseamnă că ar trebui să plătească pentru a traversa respectivul pod cu vehiculele agabaritice, fie să înconjoare acei zeci de kilometri pentru a avea acces la terenuri”, a explicat acesta.