În continuare avem frigiderul încărcat cu câte ceva rămas de la Paște. Pentru că friptura am gătit-o duminică dimineață, ar fi cam ultima zi în care am putea să refolosim resturile de carne. Și am făcut o șaorma rapidă numai bună pentru prânz, inclusiv la pachet.

Ingrediente pentru șaorma

Resturi de friptură (eu am pus de miel)

Roșii cherry (1-2 buc. de fiecare șaorma)

Ceapă verde sau normală (câteva rondele)

Castraveți murați (câteva feliuțe ).

Pentru sos:

Fiecare alege după gust: iaurt (poate fi amestecat cu usturoi și mărar), maioneză (o putem face din ouă fierte), sos de roșii sau kechup, sos picant etc.

Preparea șaormei rapide

Tăiem sau rupem carnea în fâșii.

Spălăm roșiile cherry și le feliem în sferturi.

Curățăm, spălăm ceapă și o tocăm rondele.

Castraveții îi pregătim feliuțe.

Încălzim lipia câteva seunde în microunde să fie mai elastică.

Punem pe lipie câte puțin din fiecare ingredient și o rulăm închizând capetele, ca în video.

Dacă vrem să fie mai crocantă, o punep câteva secunde pe grill, pe ambele părți.

Pentru sos, servim castronașe cu diverse opțiuni: iaurt (poate fi amestecat cu usturoi și mărar), maioneză (o putem face din ouă fierte), sos de roșii sau kechup, sos picant etc și fiecare se servețte după gustul propriu.

Poftă bună!