Povestea acestei rețete a făcut înconjurul lumii odată cu emisiunea „The F Word”, unde Gordon Ramsay a demonstrat că un preparat aparent banal, de origine rustică, poate fi transformat într-o capodoperă a gastronomiei dacă respecți câteva reguli de bază: ingrediente proaspete, ierburi aromatice din abundență și o crustă de piure perfect rumenită.

Adevărul este că „Shepherd’s Pie” (Plăcinta Păstorului) este, chiar și în varianta sa originară, o rețetă anti-risipă, creată pentru a folosi resturile de carne și legume din gospodăriile unei populații predominant rurale. Astăzi, o adaptăm pentru abundența de resturi de mâncare ce au rămas în frigider după sărbători: transformăm drobul rămas de la Paște într-un prânz sau o cină cu carne, cartofi și legume.

Secretul lui Ramsay

Ramsay pune accent pe textură. Rezultatul va fi spectaculos dacă acorzi atenție detaliilor care contează: mărunțirea legumelor pentru a se integra cu carnea și folosirea parmezan-ului pentru o crustă crocantă.

Ingredientele pentru shephard’s pie reinterpretat

Pentru bază:

Resturi de drob de miel: fărâmițat sau tocat dacă are bucățele mai mari.

Ulei de măsline: 2 linguri.

1 morcov mare și 1 ceapă mare: ambele date pe răzătoare sau în blender .

Mazăre din conservă: 100 gr

100 gr Usturoi: 4 căței zdrobiți.

Ierburi proaspete: Rozmarin și cimbru.

Vin roșu: 50 ml.

Supă de pui sau vită: cca. 100 ml.

Pastă de tomate: 1 lingură.

Sos Worcestershire: câteva picături (oferă acea notă „umami”).

Sare și piper.

Pentru piureul de deasupra:

Cartofi: 700g (soi făinos, pentru piure).

Unt: 50g.

Smântână lichidă (sau grasă): 60 ml.

Gălbenușuri: 2 bucăți (pentru o culoare aurie și textură bogată).

Parmezan: cel puțin 100g, ras.

Preparare, pas cu pas

Pune cartofii curățați și tăiați cuburi la fiert în apă cu sare. După 15-20 de minute, scurge-i bine și pasează-i cât sunt fierbinți. Adaugă untul, smântâna, sarea și piperul. La final, după ce s-a răcorit foarte puțin, încorporează gălbenușurile și jumătate din cantitatea de parmezan. Acest piure va fi „capacul” plăcintei.

Deoarece drobul este deja gătit, procesul va fi mult mai rapid decât în rețeta originală cu carne crudă.

Într-o tigaie mare, încinge uleiul de măsline și călește ceapa și morcovul rase până se înmoaie. Adaugă usturoiul, rozmarinul și cimbrul tocat.

Adaugă drobul fărâmițat sau tocat încă o dată ți mazărea spălată și scursă. Amestecă bine pentru a combina aromele.

Pune pasta de tomate și sosul Worcestershire, apoi stinge totul cu vinul roșu. Lasă să scadă puțin, apoi adaugă supa. Fierbe totul la foc mic timp de 5 minute, până când sosul se îngroașă și leagă compoziția.

Pune amestecul într-un vas termorezistent adânc.

Întinde deasupra piureul de cartofi folosind dosul unei linguri.

Trucul lui Ramsay: Folosește o furculiță pentru a crea „creste” pe suprafața piureului. Acestea se vor rumeni și vor deveni crocante.

Presară restul de parmezan deasupra.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 18-20 de minute. Plăcinta este gata când brânza s-a topit, iar piureul are vârfuri aurii-maronii.

Este un confort food, care dă o nouă viață drobului tradițional, transformându-l într-o mâncare nouă și delicioasă. Plus că ai preparat-o din resturi pe care nu le-ai mai fi mâncat.

Așa cum spune și Gordon Ramsay: nu te teme să îți folosești propriul simț al gustului pentru a potrivi condimentele.

Poftă bună!