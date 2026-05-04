APIA a demarat plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii aferente anului 2025/ Fondurile totale alocate se ridică la peste 180 milioane de euro

04 mai 2026, Agribusiness
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin
  1. Sectorul vegetal
  2. Sectorul zootehnic

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început luni procesul de autorizare la plată pentru fermierii din sectoarele vegetal și zootehnic. Fondurile totale alocate, conform Hotărârii de Guvern nr. 359/2026, se ridică la peste 180,75 milioane de euro și sunt asigurate din bugetul de stat, notează Agerpres.

Plățile se fac în lei, utilizând cursul de schimb de 5,0806 lei/euro.

Sectorul vegetal

Plafoanele și sumele pe hectar pentru principalele culturi sunt următoarele:

  • Cultură în teren arabil (ANT 1): 7,9964 euro/ha (Plafon total: 56,482 milioane euro).

  • Sfeclă de zahăr (ANT 6): 186,6325 euro/ha (Plafon total: 2,623 milioane euro).

  • Tutun (ANT 4): 5.431,0169 euro/ha (Plafon total: 1,467 milioane euro).

  • Hamei (ANT 5): 442,9211 euro/ha (Plafon total: 67.200 euro).

  • In și cânepă pentru fibră (ANT 2-3): 19,5407 euro/ha (Plafon total: 4.400 euro).

Sectorul zootehnic

Pentru sectorul de creștere a animalelor, sprijinul este distribuit astfel:

  • Carne bovine (ANTZ 8): Plafon total de 62,278 milioane euro, cu valori de 0,2000 euro/cap și 69,6524 euro/cap (în funcție de criteriile de eligibilitate).

  • Ovine și caprine (ANTZ 9): 3,9134 euro/cap (Plafon total: 31,252 milioane euro).

  • Lapte bovine (ANTZ 7): Plafon total de 26,579 milioane euro, cu valori de 0,2000 euro/tonă și 38,8640 euro/tonă.

