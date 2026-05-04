Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început luni procesul de autorizare la plată pentru fermierii din sectoarele vegetal și zootehnic. Fondurile totale alocate, conform Hotărârii de Guvern nr. 359/2026, se ridică la peste 180,75 milioane de euro și sunt asigurate din bugetul de stat, notează Agerpres.
Plățile se fac în lei, utilizând cursul de schimb de 5,0806 lei/euro.
Plafoanele și sumele pe hectar pentru principalele culturi sunt următoarele:
Cultură în teren arabil (ANT 1): 7,9964 euro/ha (Plafon total: 56,482 milioane euro).
Sfeclă de zahăr (ANT 6): 186,6325 euro/ha (Plafon total: 2,623 milioane euro).
Tutun (ANT 4): 5.431,0169 euro/ha (Plafon total: 1,467 milioane euro).
Hamei (ANT 5): 442,9211 euro/ha (Plafon total: 67.200 euro).
In și cânepă pentru fibră (ANT 2-3): 19,5407 euro/ha (Plafon total: 4.400 euro).
Pentru sectorul de creștere a animalelor, sprijinul este distribuit astfel:
Carne bovine (ANTZ 8): Plafon total de 62,278 milioane euro, cu valori de 0,2000 euro/cap și 69,6524 euro/cap (în funcție de criteriile de eligibilitate).
Ovine și caprine (ANTZ 9): 3,9134 euro/cap (Plafon total: 31,252 milioane euro).
Lapte bovine (ANTZ 7): Plafon total de 26,579 milioane euro, cu valori de 0,2000 euro/tonă și 38,8640 euro/tonă.
