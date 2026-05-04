Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început luni procesul de autorizare la plată pentru fermierii din sectoarele vegetal și zootehnic. Fondurile totale alocate, conform Hotărârii de Guvern nr. 359/2026, se ridică la peste 180,75 milioane de euro și sunt asigurate din bugetul de stat, notează Agerpres.

Plățile se fac în lei, utilizând cursul de schimb de 5,0806 lei/euro.

Sectorul vegetal

Plafoanele și sumele pe hectar pentru principalele culturi sunt următoarele:

Cultură în teren arabil (ANT 1): 7,9964 euro/ha (Plafon total: 56,482 milioane euro).

Sfeclă de zahăr (ANT 6): 186,6325 euro/ha (Plafon total: 2,623 milioane euro).

Tutun (ANT 4): 5.431,0169 euro/ha (Plafon total: 1,467 milioane euro).

Hamei (ANT 5): 442,9211 euro/ha (Plafon total: 67.200 euro).

In și cânepă pentru fibră (ANT 2-3): 19,5407 euro/ha (Plafon total: 4.400 euro).

Sectorul zootehnic

Pentru sectorul de creștere a animalelor, sprijinul este distribuit astfel: