Raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 2024 | Alimentele importate din afara Uniunii depășesc limitele pesticide de trei ori mai des decât cele din UE

05 mai 2026, Agribusiness
FOTO: Dreamstime/Dusan Kostic
Un raport recent al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care analizează datele colectate în anul 2024, evidențiază o diferență majoră de conformitate între produsele locale și cele de import. Deși 99% din totalul probelor analizate respectă limitele legale europene, alimentele aduse din afara spațiului comunitar înregistrează abateri de trei ori mai frecvente, anunță Mediafax.

Produsele de bază cu cele mai multe probleme

Anumite alimente consumate zilnic prezintă o tendință îngrijorătoare de creștere a reziduurilor peste pragul admis.

  • Ardeii dulci: Cazurile de depășire a limitelor aproape s-au dublat comparativ cu anul 2018.

  • Strugurii de masă și uleiul de măsline extravirgin: Înregistrează, de asemenea, creșteri ale probelor neconforme.

  • Ouăle: Deși în trecut nu ridicau probleme, acestea au început să apară recent în statisticile privind depășirile de pesticide.

Presiunea pe importuri și barierele la frontieră

Controlul la granițele Uniunii Europene a devenit mai riguros pentru produsele cu risc ridicat. În 2024, din cele peste 39.000 de probe monitorizate, 3,6% au fost respinse direct la frontieră.

Cele mai frecvente nereguli au fost depistate la produsele din

  • Turcia: Rodii și roșii.

  • India: Chimen.

  • China și Vietnam: Ceai verde.

Substanțe interzise sau utilizate incorect

Raportul subliniază utilizarea unor substanțe reglementate strict sau chiar neautorizate pentru anumite culturi:

  1. Etefon: Un regulator de creștere găsit în banane și ardei dulci, deși utilizarea sa nu este permisă pentru aceste produse în UE.

  2. Flonicamid și glufosinat: Un insecticid și un erbicid permise în limite riguroase, dar găsite în concentrații excesive, indicând nerespectarea pauzelor înainte de recoltare.

Ce înseamnă acest lucru pentru consumatori

EFSA precizează că depășirea limitelor legale nu reprezintă un risc imediat pentru sănătatea publică. Pragurile sunt stabilite preventiv, mult sub nivelurile periculoase, astfel încât riscul general rămâne redus. Totuși, aceste date intensifică cererile fermierilor europeni pentru controale mai dure la frontieră, în contextul unei concurențe considerate neloiale din partea importurilor mai puțin reglementate.

