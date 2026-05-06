Siguranța alimentară nu se oprește la producție sau transport. Modul în care sunt depozitate produsele are un impact direct asupra calității, trasabilității și conformității cu standardele HACCP. Alegerea sistemelor de rafturi devine astfel o componentă esențială în orice lanț alimentar.

De ce rafturile contează în siguranța alimentară

În depozitele alimentare, utilizarea corectă a unor rafturi depozitare ușoară contribuie la menținerea unui mediu organizat, curat și ușor de controlat din punct de vedere sanitar.

Ce verifică un auditor HACCP în depozit

Un audit HACCP urmărește:

separarea clară a produselor

acces facil pentru curățare și inspecție

materiale rezistente la umiditate și coroziune

evitarea contaminării încrucișate

Structura rafturilor trebuie să permită igienizare rapidă și să nu rețină murdărie sau umiditate.

Riscuri generate de rafturile neconforme sau improvizate

Rafturile improvizate pot duce la:

acumulare de praf și reziduuri

deteriorarea ambalajelor

contaminare accidentală

Aceste riscuri afectează atât siguranța produselor, cât și conformitatea legală.

Tipuri de rafturi recomandate pentru industria alimentară

Alegerea corectă a sistemelor de rafturi pentru paleți și polițe este esențială pentru depozitarea eficientă a produselor alimentare.

Rafturi metalice zincate sau vopsite epoxidic (rezistență la umiditate)

Materialele tratate anticoroziv sunt recomandate pentru spații cu umiditate ridicată. Acestea asigură durabilitate și reduc riscul de contaminare.

Rafturi cu poliță perforată (circulație aer și igienă)

Polițele perforate permit circulația aerului și reduc acumularea de umezeală. În plus, facilitează curățarea și respectarea normelor de igienă.

Sisteme de rafturi paleți pentru marfă voluminoasă

Produsele ambalate pe paleți necesită structuri stabile, care permit manipularea sigură și organizarea clară a stocurilor în funcție de loturi și termene de valabilitate.

Cum reduce un depozit bine organizat risipa alimentară

Organizarea corectă a stocurilor contribuie direct la reducerea pierderilor.

Implementarea unor sisteme carton flow (FIFO) permite gestionarea eficientă a rotației produselor și respectarea principiului „primul intrat, primul ieșit”.

FIFO (First In, First Out) — și cum îl facilitează rafturile carton flow

Prin utilizarea gravitației, produsele sunt deplasate automat către zona de picking, asigurând consumul loturilor în ordinea corectă. Astfel, se reduce riscul expirării produselor în stoc.

Zonarea corectă: temperaturi, umiditate, acces

Separarea produselor în funcție de condițiile de depozitare (temperatură, umiditate) și accesul facil la fiecare categorie contribuie la menținerea calității și la prevenirea pierderilor.

Criterii de selecție pentru spații de depozitare food

Alegerea sistemelor de rafturi trebuie să țină cont de cerințele specifice industriei alimentare.

Capacitate, material, certificări, mentenanță

Factorii principali includ:

capacitatea de încărcare și stabilitatea

materialele utilizate (rezistente la coroziune)

conformitatea cu standardele de siguranță

posibilitatea de întreținere și curățare rapidă

Un sistem bine ales nu doar că respectă normele, ci contribuie activ la reducerea risipei și la eficientizarea operațiunilor.

