Ucraina acuză Egiptul de achiziție de la ruși a cerealelor furate din teritoriile ocupate

05 mai 2026, Agribusiness
Cuprins
  1. Nava Asomatos
  2. Reacția Kievului: Demersuri juridice și apeluri diplomatice

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a lansat marți o acuzație dură la adresa Egiptului, susținând că autoritățile egiptene au permis unei nave rusești să descarce cereale provenite din teritoriile ucrainene ocupate, în ciuda avertismentelor oficiale repetate.

Nava Asomatos

Conform oficialului ucrainean, nava vizată este Asomatos, care a descărcat o încărcătură de 26,9 tone de grâu în porturile egiptene.

  • Cerealele au fost exportate prin peninsula Crimeea, teritoriu aflat sub ocupație rusă.

  • Acesta este considerat al patrulea caz de „spălare” a cerealelor rusești în Egipt începând cu luna aprilie a acestui an.

Reacția Kievului: Demersuri juridice și apeluri diplomatice

Ucraina și-a exprimat perpelexitatea față de atitudinea partenerului său tradițional, având în vedere istoricul cooperării dintre cele două state:

  • Parchetul ucrainean a solicitat oficial Ministerului Justiției din Egipt asistență pentru a bloca descărcarea acestor mărfuri considerate ilegale.

  • Sîbiga a reamintit că Ucraina a fost timp de ani de zile un „garant de încredere al securității alimentare a Egiptului”.

  • Ministrul a cerut confiscarea bunurilor furate și a subliniat că acceptarea acestor transporturi este de neînțeles pentru Kiev.

Raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 2024 | Alimentele importate din afara Uniunii depășesc limitele pesticide de trei ori mai des decât cele din UE
Polonia interzice temporar importurile de fructe și legume cu urme de pesticide interzise în UE. Mesaj transmis Comisiei Europene
APIA a demarat plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii aferente anului 2025/ Fondurile totale alocate se ridică la peste 180 milioane de euro
UE solicită strategii naționale pentru protejarea fermierilor din 2028/ Inițiativa vizează contracararea riscurilor majore, precum schimbările climatice, instabilitatea piețelor și tensiunile geopolitice
AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții
