Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a lansat marți o acuzație dură la adresa Egiptului, susținând că autoritățile egiptene au permis unei nave rusești să descarce cereale provenite din teritoriile ucrainene ocupate, în ciuda avertismentelor oficiale repetate.
Conform oficialului ucrainean, nava vizată este Asomatos, care a descărcat o încărcătură de 26,9 tone de grâu în porturile egiptene.
Cerealele au fost exportate prin peninsula Crimeea, teritoriu aflat sub ocupație rusă.
Acesta este considerat al patrulea caz de „spălare” a cerealelor rusești în Egipt începând cu luna aprilie a acestui an.
Ucraina și-a exprimat perpelexitatea față de atitudinea partenerului său tradițional, având în vedere istoricul cooperării dintre cele două state:
Parchetul ucrainean a solicitat oficial Ministerului Justiției din Egipt asistență pentru a bloca descărcarea acestor mărfuri considerate ilegale.
Sîbiga a reamintit că Ucraina a fost timp de ani de zile un „garant de încredere al securității alimentare a Egiptului”.
Ministrul a cerut confiscarea bunurilor furate și a subliniat că acceptarea acestor transporturi este de neînțeles pentru Kiev.
