Primăria Barcelonei caută noi formule pentru a obține străzi mai sustenabile și mai rezistente în fața schimbărilor extreme de temperatură, fără a altera însă peisajul urban caracteristic al orașului, relatează Barcelona Secreta.

În colaborare cu BIMSA, BIT Habitat și Deputația din Barcelona, municipalitatea a selectat două propuneri inovatoare de pavaj ecologic în cadrul programului „Secțiunea de stradă a secolului XXI”. Obiectivul acestei inițiative este introducerea unor materiale alternative pentru trotuare și carosabil, capabile să reducă amprenta de carbon în timpul lucrărilor de reabilitare urbană. Această necesitate a devenit urgentă în contextul intensificării valurilor de căldură și al cererii cetățenilor pentru spații publice mai confortabile.

Proiectele-pilot vor fi testate în spațiul public începând cu anul 2027. Până în septembrie 2026 se va desfășura etapa de cercetare și realizare a prototipurilor, urmând ca după aplicarea în teren, tehnicienii să monitorizeze comportamentul noilor materiale timp de un an pentru a le evalua durabilitatea, rezistența și viabilitatea înainte de o eventuală extindere la nivelul întregii capitale catalane.

Inovație pe bază de reziduuri agricole și materiale reciclate

Printre proiectele câștigătoare se remarcă două soluții verzi care promit să revoluționeze infrastructura urbană:

- articolul continuă mai jos -

Proiectul Biochar: Dezvoltat în comun de companiile ELSAN, AMSA și Universitatea Politehnică din Catalonia (UPC), acest pavaj utilizează o tehnologie concepută de Carboliva. Soluția înlocuiește liantul calcaros tradițional al asfaltului cu cărbune vegetal obținut din sâmburi de măsline și biomasă de pin. Această formulă reduce cu aproximativ 76% emisiile de dioxid de carbon asociate fabricării sale.

Proiectul RePavimenta: Această a doua propunere se concentrează pe utilizarea de componente reciclate, reușind să reducă la jumătate (cu 50%) emisiile de CO2 legate de producția materialelor de construcție.

Pe lângă avantajele ecologice clare, testele de laborator au demonstrat că sistemul bazat pe cărbune vegetal transformă solul într-un depozit stabil de carbon. De asemenea, materialul a prezentat o stabilitate egală sau chiar superioară pavajelor actuale: este mai rezistent la acțiunea apei, se comportă mult mai bine la variațiile mari de temperatură și este mai puțin predispus la crăpături.

Concurs pentru modernizarea pavajului specific Barcelonei folosind materiale reutilizate

Această inițiativă extinde strategia începută de Primăria Barcelonei în 2022, când a fost lansat un concurs pentru modernizarea faimosului panot (pavajul cu model floral specific Barcelonei) folosind materiale reutilizate. De această dată, reforma trece dincolo de suprafața vizibilă a trotuarelor, vizând straturile interioare ale asfaltului și ale benzilor de circulație.

Pentru faza de proiectare, teste și monitorizare, fiecare dintre cele două echipe câștigătoare va primi o finanțare de 90.000 de euro. Conform estimărilor municipale, această subvenție acordată de primărie va acoperi aproximativ 80% din costul total al proiectelor.