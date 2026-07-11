Chiftelele de dovlecei sunt printre cele mai apreciate preparate ale verii. Se fac din ingrediente puține, sunt ușoare și pot fi servite atât calde, cât și reci, alături de un sos de iaurt cu usturoi, o salată sau chiar într-un sandviș. Secretul unei reușite stă însă într-un pas pe care mulți îl sar: eliminarea excesului de apă din dovlecei.

Acesta este trucul care face diferența dintre chiftele moi, care se destramă în tigaie, și unele bine legate, rumenite uniform și crocante la exterior.

Trucul pentru cele mai bune chiftele cu dovlecei

După ce sunt dați pe răzătoarea mare, dovleceii trebuie presărați cu puțină sare și lăsați aproximativ 15-20 de minute. Ulterior, se storc foarte bine, fie cu mâna, fie într-un prosop curat de bucătărie.

Prin eliminarea apei, compoziția nu mai necesită cantități mari de făină sau pesmet, iar gustul dovleceilor rămâne mai intens. Chiftelele își păstrează forma în timpul prăjirii și capătă o crustă aurie.

Rețetă de chiftele cu dovlecei

Ingrediente

2 dovlecei medii

2 ouă

100 g telemea sau brânză feta, sfărâmată

3-4 linguri făină sau pesmet

2 căței de usturoi pisați

o legătură de mărar

o legătură de pătrunjel

sare și piper

ulei pentru prăjit

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Mod de preparare

Dovleceii se spală, se dau pe răzătoare și se presară cu sare. După 15-20 de minute, se storc foarte bine de lichid.

Într-un bol se amestecă dovleceii cu ouăle, brânza, usturoiul, verdeața tocată și făina sau pesmetul. Se potrivește gustul cu sare și piper, ținând cont că brânza este deja sărată.

Din compoziție se formează chiftele care se prăjesc în ulei încins, câte 3-4 minute pe fiecare parte, până când devin aurii. Se scot pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei.

Pentru o variantă mai ușoară, chiftelele pot fi coapte în cuptor, la 200 de grade Celsius, timp de aproximativ 25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului de coacere.

Cum se servesc

Chiftelele de dovlecei merg foarte bine cu sos de iaurt, usturoi și mărar, cu salată de roșii sau alături de legume proaspete. Pot fi servite ca aperitiv, fel principal sau puse în pachetul pentru serviciu ori picnic, deoarece își păstrează gustul și după ce se răcesc.