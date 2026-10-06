Comisia Europeană a înaintat un set de măsuri de siguranță destinate calmării temerilor exprimate de cele 27 de state membre, în special Franța și Polonia, privind impactul economic și agrar pe care l-ar avea un nou val de extindere a blocului comunitar. Principalul punct de inflexiune în negocieri îl reprezintă Ucraina, o putere agricolă masivă cu o populație de 40 de milioane de locuitori, ale cărei exporturi de profil ar putea destabiliza piața unică dacă nu sunt gestionate prin mecanisme stricte de tranziție.

Pentru a preveni un șoc economic în sectorul agroalimentar și pentru a asigura sprijinul politic al statelor membre, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a precizat că integrarea Ucrainei va fi însoțită de norme speciale ce vor limita accesul anumitor produse agricole pe piața UE: „Propunem introducerea unor dispoziții speciale, care ar limita susținerea financiară și accesul la piața UE pentru anumite produse agricole ucrainene, între care cerealele. Este vorba despre a proteja agricultorii europeni.”

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Protecția fermierilor și clauzele de salvgardare

Preocupările majore ale Parisului și Varșoviei privind posibilitatea ca un flux masiv și necontrolat de cereale ucrainene să afecteze prețurile locale au determinat Bruxelles-ul să condiționeze negocierile de garanții ferme. Cum fiecare etapă de aderare necesită ratificarea sau acordul unanim al celor 27 de state, procesul se anunță deosebit de anevoios în țări precum Franța. Comisia consideră aceste pârghii de siguranță drept „cruciale pentru a institui încrederea și unitatea” în cadrul Uniunii.

Pe lângă mecanismele de protecție pentru piața agricolă, pachetul „pre-extindere” include și condiționalități severe pe o perioadă de 15 ani legate de respectarea statului de drept, care prevăd suspendarea finanțărilor sau a dreptului de vot în cazul derapajelor democratice.

O integrare treptată cu regim de monitorizare în sectorul agricol

Deși oficialii de la Chișinău și Kiev insistă asupra unei integrări depline fără statut de membru de rang secund, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, subliniind că scopul urmărit este „o aderare deplină și întreagă”, Comisia sugerează o abordare treptată. Țările candidate (Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina) ar urma să fie integrate treptat în domenii strategice ale pieței unice, precum energia sau transporturile, în timp ce sectoarele sensibile, cum este cel agricol, vor rămâne sub un regim strict de monitorizare.

Toate cele patru țări candidate își mențin obiectivul de a adera la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2030 (iar Muntenegru chiar din 2028), însă ritmul final va depinde de capacitatea Bruxelles-ului de a proteja interesele economice ale agricultorilor europeni și de a menține sprijinul politic al celor 27 de capitale.