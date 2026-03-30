Precipitaţiile sub formă de zăpadă înregistrate la începutul acestui an şi ploile din ultima perioadă au ajutat la creşterea gradului de răsărire a suprafeţelor înfiinţate în toamna lui 2025, specialiştii în agricultură estimând producţii bune mai ales la culturile de grâu şi rapiţă, transmite Agerpres.

Potrivit conducerii Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Vaslui, la această dată, rezerva de apă din sol este la un nivel satisfăcător în judeţ, existând premise pentru atingerea unui grad crescut de umiditate care să permită şi în perioada următoarelor luni dezvoltarea corespunzătoare a culturilor.

Vești bune pentru toamnă

„Starea de vegetaţie a culturilor însămânţate în toamna anului 2025, pe baza informaţiilor oferite de reprezentanţii exploataţiilor agricole comerciale şi de la nivelul consiliilor locale pentru terenurile utilizate de persoane fizice, este una bună faţă de sfârşitul anului 2025. Din suprafaţa totală de 114.000 e hectare cultivată cu grâu, secară, triticale, rapiţă, orz şi orzoaică, avem o suprafaţă răsărită de aproximativ 105.000 de hectare, în creştere faţă de suprafaţa răsărită înregistrată la sfârşitul lunii decembrie a anului trecut. Pe fondul umidităţii optime din sol, gradul de răsărire a crescut şi avem acum 6.800 de hectare răsărite parţial şi o suprafaţă de aproximativ 2.800 de hectare cu culturi nerăsărite, dintre care 2.100 de hectare au fost însămânţate cu grâu. Rezerva de apă este mai mare faţă de anul agricol precedent la intrarea în iarnă. Până la urmă, în agricultură cel mai mult contează gradul de aprovizionare a solului cu apă, care în prezent este destul de bun şi creează perspectivele pentru producţii bune, cel puţin la culturile de toamnă”, a declarat, luni, directorul executiv al DAJ Vaslui, Gigel Crudu.

Acesta menţionat că fermierii vor putea întoarce anumite culturi, cu ocazia însămânţărilor de primăvară, dacă vor constata că nu există garanţia unor producţii eficiente la culturile înfiinţate în toamna anului trecut.

Campania de primăvară

Suprafaţa arabilă rămasă pentru însămânţările de primăvară este de peste 145.000 de hectare, structura culturilor planificate pentru această perioadă cuprinzând aproximativ 75.000 de hectare care urmează să fie însămânţate cu porumb şi peste 50.000 de hectare cu floarea-soarelui. Pe suprafeţe mai mici se vor cultiva ovăz, soia, sfeclă de zahăr, mazăre furajeră, cartofi sau legume.

Până la această dată, au fost însămânţate aproximativ 12.000 de hectare de teren dintre cele propuse pentru a fi cultivate în perioada de primăvară.