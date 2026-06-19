Valul de căldură devine un pericol major pentru animale în Franța / Unele specii pot pierde până la 99% din populație

Valul de căldură care afectează Franța pune o presiune uriașă asupra faunei sălbatice, iar specialiștii avertizează că temperaturile extreme pot provoca deshidratare, stres termic, tulburări de reproducere și chiar moartea animalelor. Potrivit experților, efectele unui episod de căldură intensă sunt mult mai greu de suportat decât schimbările climatice care se produc treptat, notează Mediafax.

Valul de căldură cu care se confruntă Franța afectează majoritatea speciilor de animale sălbatice și le poate amenința supraviețuirea, relatează AFP.

Potrivit lui Grégoire Loïs, ornitolog la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris, un val de căldură este deosebit de periculos pentru animale deoarece apare brusc și reduce capacitatea speciilor și ecosistemelor de a se adapta.

„Un val de căldură este brutal pentru animale. Posibilitățile de adaptare ale speciilor sau ecosistemelor sunt mai mici decât în cazul unei schimbări graduale”, a explicat specialistul pentru AFP.

Temperaturile extreme pot provoca deshidratare și mortalitate

Consecințele valurilor de căldură asupra faunei sălbatice sunt numeroase și includ deshidratare, stres termic, tulburări de reproducere, modificări de comportament și dificultăți de hrănire.

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În cele mai grave situații, temperaturile extreme pot duce la moartea animalelor.

Un exemplu relevant este valul de căldură care a afectat vestul Americii de Nord la începutul verii anului 2021. Potrivit unui studiu publicat în luna martie, până la 75% dintre speciile terestre și marine au fost afectate negativ, iar populațiile unor specii au scăzut cu până la 99%.

Păsările sunt printre cele mai vulnerabile

Păsările se numără printre speciile cele mai afectate de temperaturile extreme.

Potrivit Anne-Laure Dugué, coordonatoarea programului „Faună sălbatică în pericol”, dintre cele 20.000 de animale preluate anul trecut de centrele de îngrijire din Franța, 14,3% au ajuns acolo din cauza fenomenelor climatice, în principal a valurilor de căldură.

Aproximativ 80% dintre aceste animale au fost păsări.

Cu o temperatură corporală cuprinsă între 39 și 42 de grade Celsius, care crește și mai mult în timpul zborului sau al căutării hranei, păsările întâmpină dificultăți în eliminarea excesului de căldură atunci când temperaturile cresc.

În plus, păsările nu au glande sudoripare și se răcesc în principal prin evaporare pe cale respiratorie. Acest proces necesită cantități importante de apă și crește riscul de deshidratare și stres termic.

Puii aflați încă în cuib și incapabili să zboare sunt considerați cei mai vulnerabili.

Aricii, rozătoarele și liliecii pot fi grav afectați

Mamiferele mici sunt expuse unui risc ridicat de hipertermie și deshidratare.

„La vertebrate, care își reglează temperatura, răcirea mecanică prin evaporare – gâfâitul, transpirația – generează o pierdere de apă cu atât mai mare cu cât organismul este mai mic”, a explicat Grégoire Loïs.

Potrivit Anne-Laure Dugué, riscurile sunt deosebit de importante pentru arici și unele rozătoare mici.

Valurile de căldură pot provoca și mortalitate în masă în rândul liliecilor, care pot deveni dezorientați și sever deshidratați.

Un exemplu recent a fost înregistrat în ianuarie 2026, când mii de vulpi zburătoare, cei mai mari lilieci din lume, au murit în timpul unui val de căldură din sud-estul Australiei.

Nici mamiferele mari nu sunt ferite

Mamiferele mari pot fi afectate la rândul lor de temperaturile extreme.

În cazul speciilor adaptate la climă rece, precum urșii, bizonii, renii sau elanii, blana groasă devine un dezavantaj important în perioadele caniculare.

Alte animale pot suferi arsuri la labe din cauza contactului cu suprafețe supraîncălzite, precum asfaltul, bitumul sau nisipul.

Nevertebratele pot suferi pierderi masive

Majoritatea nevertebratelor sunt ectoterme, ceea ce înseamnă că temperatura corpului lor depinde în mare măsură de mediul înconjurător.

Potrivit lui Grégoire Loïs, depășirea pragului de toleranță termică poate avea consecințe severe pentru aceste specii.

În plus, multe nevertebrate au o capacitate redusă de deplasare și nu pot căuta rapid zone mai răcoroase.

În timpul valului de căldură care a afectat Pacificul de Nord în 2021, peste un miliard de midii, scoici și stele de mare au murit.

Temperaturile ridicate reduc oxigenul din apă

Și peștii sunt afectați de temperaturile extreme.

Creșterea temperaturii apei reduce cantitatea de oxigen disponibilă, în timp ce nevoile fiziologice ale peștilor cresc.

Această combinație poate provoca stres termic, apariția unor boli, perturbări ale reproducerii și chiar episoade de mortalitate în masă.

Amfibienii și reptilele depind de umiditate

Broaștele, broaștele râioase și salamandrele sunt printre cele mai vulnerabile animale în timpul valurilor de căldură.

Dependente de umiditate pentru supraviețuire, aceste specii sunt afectate și mai sever atunci când temperaturile ridicate sunt însoțite de secetă.

Pielea lor permeabilă favorizează pierderea apei, ceea ce le expune rapid riscului de deshidratare.

În plus, reproducerea poate fi grav afectată atunci când zonele de depunere a icrelor se usucă înainte de finalizarea ciclului de dezvoltare.