O vacă din Austria a determinat comunitatea științifică să își reevalueze percepția asupra inteligenței bovinelor, după ce a fost observată folosind unelte într-un mod considerat până acum specific oamenilor și cimpanzeilor. Descoperirea, documentată de cercetători vienezi, a fost publicată recent într-o revistă de specialitate și ridică semne de întrebare asupra capacităților cognitive ale animalelor de fermă, arată The Guardian.

Totul a început într-o localitate din Carintia, aproape de granița cu Italia. Acolo, un fermier organic și brutar, Witgar Wiegele, a observat că vaca sa, Veronika, se juca frecvent cu bucăți de lemn. Cu timpul, comportamentul a devenit mai elaborat. Animalul a început să folosească bețe pentru a se scărpina pe diferite părți ale corpului. „Am fost uimit de inteligența ei”, a declarat fermierul. „Recunoaște vocile membrilor familiei și vine în grabă când este strigată.” Imaginile surprinse au ajuns la cercetători specializați în inteligența animalelor de la University of Veterinary Medicine Vienna, care au realizat imediat importanța comportamentului observat.

Testele de teren și folosirea intenționată a uneltelor

O echipă de biologi, coordonată de cercetătorul Antonio Osuna Mascaró, s-a deplasat la ferma din Nötsch im Gailtal pentru a testa abilitățile vacii. Zona, descrisă de cercetători ca fiind „idilică”, oferă un mediu stimulativ rar întâlnit pentru animale de fermă. Cercetătorii au pus la dispoziția vacii o perie de podea. Rezultatele au fost surprinzătoare. Veronika nu doar că a ridicat obiectul, dar l-a adaptat în funcție de nevoie. Atunci când peria era poziționată greșit, o repoziționa cu limba, apoi o fixa cu dinții. Pentru zonele dure ale corpului, precum spatele, folosea partea cu peri. Pentru abdomen și uger, zone mai sensibile, alegea mânerul neted, aplicând o presiune mai redusă. Comportamentul a fost repetat constant și documentat în zeci de situații.

De ce este această descoperire importantă

Folosirea intenționată și diferențiată a aceleiași unelte este extrem de rară în regnul animal. Până acum, un astfel de comportament fusese demonstrat convingător doar la oameni și cimpanzei. „La început am crezut că este o întâmplare”, a explicat Osuna Mascaró. „Dar după mai multe observații, a devenit clar că vaca alegea în mod conștient partea potrivită a uneltei.”

În total, cercetătorii au documentat 76 de utilizări ale periei în cadrul a șapte sesiuni de testare.

În cultura populară, bovinele au fost adesea prezentate ca animale lipsite de inteligență. Un exemplu celebru este desenul „Cow Tools”, publicat în 1982 de Gary Larson, care ironiza ideea unei vaci capabile să creeze unelte. Cazul Veronikăi nu arată că vacile pot fabrica unelte, dar demonstrează capacitatea lor de a selecta, adapta și folosi obiecte din mediul înconjurător într-un mod funcțional.

Cercetătorii spun că Veronika nu este un caz izolat, ci mai degrabă o dovadă că bovinele au fost mult timp subestimate. De la publicarea studiului, au fost semnalate și alte cazuri de comportamente similare. „Nu credem că Veronika este Einsteinul vacilor”, a spus Osuna Mascaró. „Credem însă că vacile au un potențial cognitiv pe care l-am ignorat timp de mii de ani.”

Studiul nu sugerează apariția unei noi specii de „super-vaci”, dar pune sub semnul întrebării limitele pe care oamenii le-au trasat arbitrar între animale „inteligente” și animale „utilitare”. „Poate că absurditatea nu este ideea unei vaci care folosește unelte”, notează autorii studiului, „ci presupunerea că un astfel de comportament nu ar putea exista.”