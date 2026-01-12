Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (CLCB) condus de prefectul Mircea Creţu a decis, luni, mai multe măsuri pentru eradicarea a trei focare de pestă porcină africană (PPA) constatate în localităţile Boiţa, Nemşa şi Slimnic, precum şi a unui focar de Bluetongue (Boala Limbii Albastre) în localitatea Orlat, transmite Agerpres.

Potrivi unui comunicat de presă transmis de Prefectura Sibiu, cele mai multe animale bolnave sunt la un centru de colectare bovine din Orlat, unde 13 animale au Boala Limbii Albastre, fiind testate pentru export în Albania. Aceste animale “nu prezintă semne specifice de boală”, potrivit sursei citate.

Una din măsurile luate la Orlat este de “identificarea tuturor exploataţiilor de rumegătoare şi efectuarea unui recensământ al animalelor domestice receptive (bovine, ovine, caprine, bubaline) existente”. În localitate se va monitoriza starea de sănătate a tuturor animalelor.

Autorităţile au mai declarat un focar de pestă porcină africană, după ce a fost depistat un porc mistreţ bolnav, care a fost vânat în Slimnic. De asemenea, doi porci bolnavi de pestă porcină africană au fost depistaţi într-o gospodărie din Boiţa. Un alt porc bolnav de aceeaşi boală a fost identificat de veterinarul din Nemşa, într- exploataţie în care există zece porci. AGERPRES / (AS – redactor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă)