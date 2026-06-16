Singapore este cunoscut pentru restaurantele sale premiate, piețele stradale și diversitatea gastronomică impresionantă. Totuși, în spatele acestei reputații se află o tradiție culinară mai puțin cunoscută, dar considerată una dintre cele mai complexe din Asia. Bucătăria Peranakan, născută din întâlnirea culturilor chineze, malaeziene și indoneziene, impresionează prin aromele sale bogate și tehnicile elaborate de preparare, potrivit Național Georgraphic.

Tocmai complexitatea ei îi îngrijorează astăzi pe mulți localnici, care se tem că tot mai puțini oameni mai au timpul și răbdarea necesare pentru a păstra aceste rețete vii.

Bucătăria Peranakan, moștenirea unei comunități formate în urmă cu sute de ani

Potrivit National Geographic, cultura Peranakan își are originile în jurul secolului al XV-lea, când comercianți și migranți veniți din China, India și alte regiuni asiatice s-au stabilit în Malacca, Penang și Singapore, căsătorindu-se cu femei locale malaeziene.

Din această întâlnire culturală s-a născut o identitate distinctă. Femeile sunt cunoscute sub numele de Nyonya, iar bărbații ca Baba, termenul „Peranakan” însemnând „născut local” în limba Baba Malay, aflată astăzi în pericol de dispariție.

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La fel de distinctivă este și bucătăria acestei comunități, care combină ingrediente, mirodenii și tehnici culinare din tradițiile chineze, malaeziene și indoneziene.

De ce se tem localnicii că această bucătărie ar putea dispărea

Multe dintre preparatele Peranakan necesită ore sau chiar zile de muncă, ceea ce le face greu de integrat în ritmul vieții moderne.

National Geographic notează că tocmai timpul necesar pregătirii este unul dintre motivele pentru care există îngrijorări legate de viitorul acestei tradiții culinare.

Printre cei care încearcă să o păstreze se numără Alvin Yapp, colecționar și promotor al culturii Peranakan. Casa sa din anii 1950, The Intan, situată în cartierul Joo Chiat din Singapore, adăpostește peste 5.000 de obiecte legate de această moștenire culturală, de la încălțăminte tradițională decorată manual până la recipiente istorice pentru transportul alimentelor.

Aici, vizitatorii pot participa la mese private și demonstrații culinare dedicate gastronomiei Peranakan.

Preparatele care definesc gastronomia Peranakan

Printre cele mai cunoscute preparate servite la The Intan se numără:

Ngoh hiang – rulouri crocante umplute cu carne condimentată și învelite în foi din soia;

– rulouri crocante umplute cu carne condimentată și învelite în foi din soia; Nyonya ayam – un curry aromat pe bază de pui;

– un curry aromat pe bază de pui; Babi pongteh – burtă de porc gătită lent într-un sos pe bază de pastă fermentată de soia.

Potrivit tradiției, babi pongteh era considerat cândva un test al priceperii culinare pentru tinerele femei din comunitatea Peranakan.

Preparatul care poate necesita șapte zile de pregătire

Unul dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare este ayam buah keluak, o tocană de pui preparată cu nuci buah keluak.

Aceste semințe provin din fructul arborelui Pangium edule, care crește în Asia de Sud-Est și sunt adesea numite „trufele Asiei”.

Prepararea lor este însă extrem de laborioasă. Înainte de a putea fi consumate, semințele trebuie fermentate și apoi curățate și înmuiate timp de aproximativ șapte zile pentru eliminarea compușilor toxici naturali.

Preparatul poate fi degustat la Nyonya Pok Pok Kay, un restaurant situat în Pasir Ris Central Hawker Centre din Singapore.

Restaurantele care păstrează tradiția vie

Mai multe restaurante din Singapore contribuie la promovarea gastronomiei Peranakan.

Printre acestea se numără:

Chilli Padi Nonya Restaurant

True Blue Cuisine

Candlenut

Primele două au primit recunoaștere din partea Ghidului Michelin pentru preparate tradiționale precum kueh pie tee, mici cupe crocante umplute cu creveți și legume.

Candlenut a devenit primul restaurant Peranakan din lume distins cu o stea Michelin. Chef Malcolm Lee reinterpretează aici rețetele tradiționale prin meniul său „Ah-Ma-Kase”, un joc de cuvinte inspirat din termenul chinezesc pentru bunică („ah ma”) și conceptul japonez omakase.

Într-un oraș-stat care găzduiește 38 de restaurante cu stele Michelin și mii de tarabe stradale recunoscute internațional, bucătăria Peranakan rămâne una dintre cele mai valoroase și mai fragile moșteniri culinare. Iar faptul că unele dintre preparatele sale necesită zile întregi de pregătire explică de ce mulți localnici consideră că salvarea acestor rețete înseamnă, de fapt, salvarea unei părți importante din identitatea culturală a țării.