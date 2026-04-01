O sticlă rară de vin produsă în 1945 a stabilit un nou record mondial, după ce a fost vândută la licitație pentru suma impresionantă de 812.500 de dolari. Tranzacția confirmă interesul tot mai mare al colecționarilor pentru vinurile istorice și extrem de rare, conform upi.com.

Sticla vândută provine din celebra regiune Burgundia, din Franța, și aparține producătorului Domaine de la Romanée-Conti, considerat unul dintre cele mai prestigioase din lume.

Prețul obținut depășește cu mult recordul anterior pentru o sticlă de vin vândută la licitație, confirmând statutul excepțional al acestui vintage.

De ce este atât de valoros vinul din 1945

Vinul din 1945 este considerat unul dintre cele mai rare și apreciate din lume. Producția a fost extrem de limitată, fiind realizate doar câteva sute de sticle în acel an. În plus, acest vin are o valoare istorică aparte, fiind produs imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, într-o perioadă dificilă pentru viticultură.

Experții subliniază că strugurii provin din vițe foarte vechi, ceea ce contribuie la complexitatea și unicitatea gustului.

Această vânzare record reflectă tendința globală de creștere a interesului pentru vinurile de colecție. Licitațiile de profil atrag tot mai mulți cumpărători dispuși să plătească sume impresionante pentru sticle rare, considerate nu doar produse de consum, ci și investiții valoroase.

Cumpărătorul, anonim

Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică, o practică obișnuită în astfel de tranzacții. Totuși, specialiștii din domeniu consideră că astfel de achiziții sunt realizate de colecționari sau investitori care caută produse unice, cu potențial de apreciere în timp.

Vânzarea confirmă faptul că vinurile excepționale pot atinge valori comparabile cu operele de artă sau bijuteriile rare.

Recordul stabilit de această sticlă din 1945 consolidează poziția vinurilor de colecție ca active de lux, căutate la nivel global, și arată că pentru unii cumpărători, istoria și raritatea pot avea un preț spectaculos.