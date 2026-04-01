Tranzacția din luna martie prin care Purcari Wineries preia crama SERVE Ceptura marchează una dintre puținele mișcări de consolidare din industria vinului din România, o piață încă fragmentată, dar aflată sub presiuni tot mai mari. În Europa, astfel de tranzacții au devenit deja o regulă, nu o excepție, iar România pare să intre, în sfârșit, în aceeași etapă.

O industrie care începe să se adune

Mișcarea prin care Purcari integrează SERVE Ceptura (adică o tranzacție între două crame din Dealu Mare), marchează un moment în care industria vinului începe să se reașeze, iar dimensiunea și accesul la piață capătă o greutate tot mai mare.

În paralel, schimbările din jurul Purcari nu se opresc la nivel de portofoliu. După ce grupul polonez Maspex a devenit acționar majoritar, cu o deținere de peste 72% în urma unei tranzacții de aproximativ 600 milioane lei, compania a intrat într-o etapă de reorganizare internă: trei administratori neexecutivi, inclusiv președintele Consiliului de Administrație, și-au anunțat demisia. Mișcarea arată că noul acționar începe să își configureze propria structură de conducere și să imprime direcția strategică a grupului. În acest context, deciziile de integrare și extindere pot fi accelerate, iar modul în care sunt gestionate brandurile din portofoliu ar putea deveni mai unitar, inclusiv pe piețele externe.

SERVE este un producător cu aproximativ 0,5 milioane de sticle anual și circa 60 de hectare de vie, care intră într-un grup ce administrează aproximativ 2.000 de hectare și operează pe peste 40 de piețe externe. Diferența de scară nu este doar statistică, ci schimbă modul în care un brand poate fi dezvoltat mai departe.

Pentru Purcari, argumentul este și unul operațional. „Crama SERVE se află la doar 1,5 kilometri de Crama Ceptura”, spune Victor Bostan, CEO Purcari Wineries, explicând că această proximitate creează avantaje directe, de la lucrările în podgorie până la logistică și schimb de expertiză. În paralel, compatibilitatea de poziționare în segmentul premium face integrarea mai ușor de susținut.

În România, astfel de mișcări sunt încă rare. Un exemplu este intrarea Cramele Recaș în acționariatul Tenuta Odobești, aprobată în 2024 de Consiliul Concurenței, prin care producătorul din Banat și-a extins prezența în zona Vrancea și pe segmentul vinurilor spumante. Miza nu a fost doar suprafața, ci accesul la o altă regiune și la o capacitate de producție care permite acoperirea mai bună a canalelor de vânzare, inclusiv pentru export.

De ce începe să se consolideze piața vinului

Contextul în care apare această tranzacție este unul mai larg decât piața locală. Industria vinului traversează o perioadă de presiune structurală, în care costurile cresc, consumul încetinește în unele piețe, iar distribuția devine tot mai dificilă pentru producătorii independenți.

Potrivit analizei publicate de Wine International Association (2024) tranzacția s-a accelerat tocmai din cauza acestor factori combinați. Nu este un fenomen izolat, ci unul sistemic.

Un prim factor este creșterea costurilor. Agricultura, energia, sticla, transportul și forța de muncă au devenit mai scumpe în ultimii ani, reducând marjele, în special pentru producătorii mici. Grupurile mai mari pot negocia mai bine și pot distribui aceste costuri pe un portofoliu mai larg.

Al doilea element ține de distribuție. Accesul la piețele externe presupune rețele comerciale, volume constante și investiții în marketing. În practică, multe crame produc vin competitiv, dar nu reușesc să iasă din piața locală fără un partener sau fără integrare într-un grup.

Un alt factor important este investiția. Adaptarea la schimbările climatice, modernizarea cramelor sau eficiența energetică necesită capital. În analiza citată, multe tranzacții sunt explicate prin nevoia de finanțare pentru astfel de investiții, greu de susținut individual.

În același timp, consolidarea schimbă logica portofoliilor. Grupurile nu mai caută doar volum, ci complementaritate: branduri cu identitate locală puternică, care pot acoperi contexte diferite de consum. Exact această logică apare și în cazul SERVE.

Fenomenul nu este lipsit de riscuri. Dacă integrarea este făcută superficial, brandurile își pot pierde identitatea. Dacă este făcută atent, consolidarea poate aduce stabilitate și acces la piețe fără a afecta caracterul vinului.

România în industria vinului: mare ca volum, mică ca vizibilitate

România este unul dintre cei mai mari producători de vin din Europa, însă această dimensiune nu se reflectă încă în notorietatea internațională. Datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului (International Organisation of Vine and Wine – OIV), instituția care centralizează statisticile globale din sector, arată că România se situează constant în topul producătorilor europeni, cu o producție anuală în jur de 4–5 milioane de hectolitri.

Problema nu este dimensiunea, ci poziționarea. România produce mult, dar exportă relativ puțin, iar valoarea exporturilor rămâne scăzută comparativ cu țări mai mici, dar mai bine organizate. Diferența dintre volum și valoare este una dintre vulnerabilitățile structurale ale pieței locale.

Structura pieței explică această situație. România este caracterizată printr-un număr mare de producători independenți, o integrare limitată pe lanțul valoric și absența unor grupuri dominante pe distribuție.

În vestul Europei, modelul este diferit. Franța, Italia sau Spania au mii de producători, dar distribuția este organizată în jurul unor grupuri mari și cooperative, iar exporturile sunt susținute coerent. În multe cazuri, consolidarea a avut loc deja în etape anterioare.

În Europa Centrală și de Est, procesul este în desfășurare. Apar grupuri regionale, iar tranzacțiile devin mai frecvente. România se află într-o fază intermediară, în care fragmentarea încă domină.

Calitatea vinului crește, dar nu și notorietatea

Studiile academice și rapoartele de industrie, inclusiv analiza publicată în Management of Sustainable Development Journal arată că vinurile românești au crescut constant ca prezență în competițiile internaționale. Numărul de medalii și scoruri ridicate este în creștere, iar acest progres este legat de investițiile în tehnologie, de profesionalizarea vinificației și de participarea mai activă la concursuri internaționale.

Cu toate acestea, această recunoaștere nu este încă tradusă în notorietate de piață. Lipsesc brandurile suficient de mari și de bine distribuite pentru a transforma performanța în vizibilitate globală.

Purcari și SERVE: două modele care se întâlnesc

Purcari este un exemplu de companie care a trecut deja prin procesul de scalare. Are prezență în peste 40 de piețe, un portofoliu diversificat și o performanță constantă în competițiile internaționale, ceea ce îi permite o poziționare clară în segmentul premium din Europa Centrală și de Est.

SERVE este un alt tip de activ. Este un brand construit în jurul unei identități locale, cu volum mai mic, dar cu un capital simbolic puternic, legat de istorie și de poziționarea premium.

În cazul SERVE, miza este capacitatea și notorietatea brandului. Crama a fost fondată de contele Guy de Poix, unul dintre pionierii vinului premium din România după 1990, iar această moștenire este parte din valoarea tranzacției.

Portofoliul include etichete precum Vinul Cavalerului și Terra Romana, dar și gama Cuvée, unde vinurile poartă numele membrilor familiei – Charlotte, Sissi, Amaury sau Clemence.

„Vinurile SERVE din colecția Cuvée poartă numele membrilor familiei noastre și spun o poveste minunată încă din 1994”, spune Mihaela de POIX, cea care a continuat dezvoltarea cramei după dispariția fondatorului.

Pentru Purcari, această identitate este exact ceea ce completează portofoliul existent. „Nu vorbim despre o schimbare de direcție, ci despre o extindere mai inteligentă a modului în care acoperim segmentul premium”, explică Victor Bostan. SERVE aduce „autenticitate și prestigiu local”, relevante în contexte în care componenta boutique contează.

Ce se schimbă și ce rămâne după achiziția Purcari

Întrebarea centrală rămâne dacă produsul se schimbă. Răspunsul este că stilul vinurilor va fi păstrat, iar diferențele vor apărea în zona de distribuție și vizibilitate.

Decizia de vânzare vine însă după ani dificili. Mihaela de POIX vorbește despre impactul condițiilor climatice și despre presiunea costurilor asupra producției. În acest context, integrarea într-un grup mai mare devine o soluție pentru continuitate.

„Am creat alături de Guy de Poix unul dintre cele mai prestigioase și respectate branduri de vin din România”, spune ea, subliniind că în spatele acestor etichete există ani de construcție, o echipă stabilă și o generație nouă deja implicată în business.

O piață care începe să se maturizeze

Piața vinului din România rămâne fragmentată, cu câteva grupuri mari și zeci de producători independenți, mulți dintre ei concentrați pe volume mici sau pe distribuție locală. În același timp, consumul intern este estimat la aproximativ 24–26 de litri pe cap de locuitor anual, sub nivelul unor piețe tradiționale din vestul Europei, iar exporturile sunt încă limitate raportat la potențialul de producție.

În vestul Europei, consolidarea a dus la apariția unor grupuri care operează portofolii extinse și rețele de distribuție globale. Acestea pot susține branduri diferite, de la entry-level la premium, și pot investi constant în tehnologie, marketing și adaptare climatică. Diferența față de România nu ține doar de dimensiune, ci de capacitatea de a controla lanțul complet, de la producție până la piață.

În acest context, tranzacția SERVE–Purcari indică o schimbare de ritm. Nu pentru că ar modifica imediat structura pieței, ci pentru că arată că presiunile care au dus la consolidare în alte țări – costuri, distribuție, investiții – sunt deja prezente și aici.

Pentru producătorii independenți, miza rămâne aceeași: cum își păstrează identitatea și, în același timp, găsesc resursele pentru a rămâne competitivi. Pentru grupurile mari, provocarea este diferită: cum cresc fără să dilueze exact acele branduri care le aduc valoare.

Din perspectiva celor care au construit astfel de businessuri de la zero, lucrurile rămân foarte concrete. „Viticultura este un domeniu foarte concurențial, în care succesul nu se obține ușor. Singura cale de a reuși este să investești 100% pasiune, dedicare și implicare personală”, spune Mihaela de POIX, subliniind că dincolo de capital, răbdarea și înțelegerea profundă a proceselor fac diferența.