Mega Image și Profi Rom Food intră, începând cu 1 aprilie, într-o nouă etapă de organizare, urmând să opereze ca o singură entitate juridică. Reprezentanții companiei anunță însă că magazinele Mega Image, Shop&Go și Profi își vor păstra identitatea, formatul și sortimentul de produse.
Potrivit companiei, integrarea vine cu o serie de beneficii pentru clienți.
„Acest moment de referinţă marchează începutul unei organizaţii mai puternice şi mai agile, ce îşi va păstra identitatea locală distinctă şi operaţiunile orientate către clienţi, pe care cumpărătorii le cunosc şi le apreciază. Astfel, consumatorii se vor bucura de beneficiile şi avantajele extinse create prin această integrare, inclusiv servicii îmbunătăţite, un sortiment mai variat, oferte de preţuri mai competitive şi o experienţă generală de cumpărare mai bună”, se arată într-un comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES.
Noua structură va continua colaborarea cu partenerii care administrează magazinele din rețea, în timp ce procesele interne vor fi simplificate.
Mai mult, integrarea este văzută și ca un avantaj pentru producătorii și furnizorii locali, care ar putea beneficia de decizii mai rapide și de șansa de a-și extinde mai ușor distribuția, de la nivel regional la nivel național.
Compania spune că va continua să sprijine producția locală, atât pentru alimente, cât și pentru produse nealimentare, astfel încât produsele românești să rămână bine reprezentate la raft.
Mega Image și Profi Rom Food fac parte din grupul Ahold Delhaize.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți