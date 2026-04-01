Mega Image și Profi Rom Food intră, începând cu 1 aprilie, într-o nouă etapă de organizare, urmând să opereze ca o singură entitate juridică. Reprezentanții companiei anunță însă că magazinele Mega Image, Shop&Go și Profi își vor păstra identitatea, formatul și sortimentul de produse.

Potrivit companiei, integrarea vine cu o serie de beneficii pentru clienți.

„Acest moment de referinţă marchează începutul unei organizaţii mai puternice şi mai agile, ce îşi va păstra identitatea locală distinctă şi operaţiunile orientate către clienţi, pe care cumpărătorii le cunosc şi le apreciază. Astfel, consumatorii se vor bucura de beneficiile şi avantajele extinse create prin această integrare, inclusiv servicii îmbunătăţite, un sortiment mai variat, oferte de preţuri mai competitive şi o experienţă generală de cumpărare mai bună”, se arată într-un comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES.

Ce înseamnă integrarea pentru furnizori și producători locali

Noua structură va continua colaborarea cu partenerii care administrează magazinele din rețea, în timp ce procesele interne vor fi simplificate. Mai mult, integrarea este văzută și ca un avantaj pentru producătorii și furnizorii locali, care ar putea beneficia de decizii mai rapide și de șansa de a-și extinde mai ușor distribuția, de la nivel regional la nivel național.

„Organizaţia nou integrată reprezintă un element esenţial în construirea unei platforme mai puternice, orientate spre viitor, în care combinăm expertiza, talentul şi capabilităţile noastre pentru a învăţa unii de la alţii şi pentru a avansa mai rapid împreună. Suntem cu adevărat încântaţi să le oferim clienţilor experienţe îmbunătăţite şi mai relevante, care îmbină produsele de calitate cu inovaţia şi servicii la standarde ridicate, în fiecare interacţiune. În acelaşi timp, clienţii vor continua să se bucure de magazinele Profi, precum şi de Mega Image şi Shop&Go, cu toate caracteristicile unice care le-au transformat în alegeri de încredere, apreciate şi preferate în comunităţile lor”, a declarat Xavier Piesvaux, country manager România, citat în comunicat.

- articolul continuă mai jos -