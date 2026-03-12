Un supliment prebiotic comun și ieftin, fructooligozaharidele, a ajuns în centrul atenției după apariția unor rezultate care sugerează un posibil efect benefic asupra memoriei la vârstnici. Articolul publicat de Earth.com pornește de la un studiu realizat pe gemeni de peste 60 de ani, în care o combinație de prebiotice a fost asociată cu rezultate mai bune la teste de memorie după 12 săptămâni.

Studiul la care face trimitere materialul a fost publicat în Nature Communications și a fost coordonat de cercetători de la King’s College London. Aici au fost incluse 36 de perechi de gemeni, fiecare cu vârsta de 60 de ani sau peste. Unul dintre gemeni a primit zilnic un amestec de prebiotice, inulină și fructooligozaharide, iar celălalt un placebo. Toți participanții au primit și proteină și au fost încurajați să facă exerciții ușoare de rezistență. După 12 săptămâni, grupul care a primit prebiotice a avut performanțe mai bune la un test de memorie asociat cu semnele timpurii ale bolii Alzheimer. Cercetătorii au raportat o îmbunătățire cognitivă, însă nu au observat beneficii similare în ceea ce privește forța musculară sau timpul de ridicare de pe scaun, deși intervenția fusese gândită și pentru componenta fizică a îmbătrânirii.

Legătura dinte intestin și creier, tot mai studiată

Interesul pentru aceste rezultate vine din legătura tot mai studiată dintre intestin și creier. Prebioticele hrănesc bacteriile intestinale benefice, iar oamenii de știință încearcă de câțiva ani să înțeleagă cum microbiomul poate influența cogniția prin căi imune, hormonale și nervoase. În acest caz, autorii studiului vorbesc despre un posibil rol al intervențiilor ieftine și ușor accesibile asupra așa-numitei „fragilități cognitive” la vârste înaintate.

Totuși, formularea potrivit căreia suplimentul „protejează creierul de demență” trebuie privită cu rezerve. Studiul nu a demonstrat prevenirea demenței și nici nu a arătat că fructooligozaharidele opresc boala Alzheimer. Ce a arătat este o îmbunătățire a performanței la un test de memorie, într-un eșantion mic și pe o durată scurtă. Surse medicale care au comentat rezultatele au subliniat exact aceste limite. Studiul a fost redus ca dimensiune, nu a urmărit efecte pe termen lung și nu dovedește o relație cauzală suficient de puternică pentru recomandări clinice largi.

Cercetătorii spun că următorul pas este testarea pe grupuri mai mari și mai diverse, pentru a vedea dacă efectele se mențin și dacă pot apărea beneficii relevante clinic, nu doar la nivel de test cognitiv.

Fructooligozaharidele sunt fibre prebiotice întâlnite și în alimentație, nu doar în suplimente. Ele se găsesc în mod natural în unele vegetale, iar specialiștii insistă că baza ar trebui să rămână o dietă bogată în fibre, din legume, fructe și cereale integrale. Suplimentele pot fi o opțiune în anumite situații, dar nu înlocuiesc o alimentație echilibrată și nici nu pot fi prezentate, deocamdată, drept soluție sigură împotriva demenței.