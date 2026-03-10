Bucătăria daneză combină tradițiile rurale cu influențe maritime. Cartofii, carnea de porc și peștele stau la baza multor feluri de mâncare. În același timp, cultura sandvișurilor cu „fețe deschise” sau desfăcute (smørrebrød) joacă un rol semnificativ. Bucătăria daneză este cunoscută pentru ingredientele naturale, aromele robuste și preparatele adesea servite la ocazii festive.

Smørrebrød

Smørrebrød, faimosul sandviș cu „fața deschisă” cu pâine de secară, a apărut în secolul al XIX-lea ca un fel de mâncare simplu al clasei muncitoare. Carnea rece, peștele sau brânza erau servite pe pâine groasă de secară. În timp, a evoluat într-o formă de artă culinară de sine stătătoare, cunoscută acum în întreaga lume.

Smørrebrød este versatil, decorativ și o parte integrantă a culturii daneze. Este adesea consumat la prânz și simbolizează interacțiunea dintre simplitate și rafinament.

Ingrediente (pentru 4 porții):

– 4 felii de pâine de secară

– 200 g somon afumat

– 200 g friptură de vită

– 4 ouă fierte tari

– murături, ceapă prăjită, remoulade

Preparare (aproape evidentă):

1. Ungeți pâinea de secară cu unt.

2. Presărați cu somon, friptură de vită sau ouă.

3. Decorați cu murături, ceapă prăjită și remoulade.

Chiftele

Frikadeller sunt chiftele daneze care au fost un aliment de bază în bucătăria de casă timp de secole. Inițial un preparat al populației mai sărace, au evoluat într-un clasic național.

- articolul continuă mai jos -

Acestea constau din carne tocată de porc sau vițel, sunt prăjite și servite cu cartofi, sos și varză roșie. Frikadeller rămân un simbol al bucătăriei familiale daneze până în ziua de azi.

Ingrediente (pentru 4 persoane):

– 500 g carne de porc tocată

– 1 ou

– 100 ml lapte

– 50 g pesmet

– 1 ceapă

– sare, piper, nucșoară

Preparare:

1. Amestecați carnea tocată cu oul, laptele, pesmetul și ceapa.

2. Formați chiftele mici.

3. Prăjiți-le în unt până se rumenesc.

4. Serviți cu cartofi și varză roșie.

Stegt Flæsk cu Persillesovs

Stegt Flæsk med Persillesovs – piept de porc la cuptor cu sos de pătrunjel – este considerată mâncarea națională a Danemarcei. Își are originea în tradiția agricolă de a folosi carnea de porc cât mai complet posibil.

A ajuns deosebit de popular în secolul al XIX-lea, când cartofii au devenit omniprezenți în Danemarca. Astăzi este un fel de mâncare elegant și este adesea oferit în restaurante. Gustul este consistent, crocant și rotunjit de un sos cremos.

Ingrediente (pentru 4 persoane):

– 800 g piept de porc feliat

– 1 kg cartofi

– 40 g unt

– 40 g făină

– 400 ml lapte

– 1 legătură de pătrunjel

– sare, piper

Preparare: