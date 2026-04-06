O situație neobișnuită s-a transformat într-un exemplu de solidaritate într-o comunitate din Scoția. Un supermarket a comandat din greșeală aproximativ 38.000 de banane, de peste zece ori mai mult decât cantitatea necesară, iar soluția găsită a fost una neașteptată: distribuirea gratuită a fructelor către localnici.

Incidentul a avut loc într-un magazin Tesco din orașul Kirkwall, situat în insulele Orkney din Scoția. Potrivit informațiilor publicate de People, angajații intenționau să comande aproximativ 3.000 de banane, echivalentul a circa 380 de kilograme. Din cauza unei erori tehnice, comanda a fost înregistrată ca 380 de baxuri, fiecare conținând aproximativ 100 de banane. În mod normal, surplusul ar fi fost returnat către continent. Însă condițiile meteo nefavorabile, cu vânt puternic și transport maritim perturbat, au făcut imposibil acest lucru. Astfel, magazinul s-a confruntat cu o cantitate uriașă de fructe perisabile, care erau în pericol să se degradeze rapid.

Astfel, pentru a evita risipa, reprezentanții magazinului au apelat la comunitate. Bananele au fost oferite gratuit școlilor, organizațiilor locale și altor grupuri din zonă. Inițiativa a fost promovată inclusiv pe rețelele sociale, unde angajații au încurajat locuitorii să vină să ridice fructele.

Exemplu de solidaritate

Reacția comunității a fost rapidă. Numeroase organizații, centre pentru copii și bucătării comunitare au răspuns apelului, iar localnicii au început să folosească bananele în diverse rețete, de la prăjituri la deserturi sau gustări.

Distribuirea a continuat până când întreaga cantitate a fost redistribuită, inclusiv către zone mai izolate din arhipelag. Reprezentanții companiei au confirmat că toate fructele au fost donate, evitând astfel risipa alimentară.

Incidentul, deși cauzat de o eroare, a devenit un exemplu pozitiv despre cum o situație neprevăzută poate fi transformată într-un gest util pentru comunitate. În loc să ducă la pierderi, greșeala s-a transformat într-o acțiune de solidaritate care a adus beneficii locale și a redus impactul risipei alimentare.