Astăzi începe ultima săptămână din postul Paștelui, unul dintre cele mai aspre posturi din tot anul.

În fiecare primăvară, sute de milioane de credincioși din tradiția Bisericii Ortodoxe adoptă un regim alimentar vechi de secole, care astăzi capătă o relevanță tot mai mare în contextul preocupărilor pentru sănătate și echilibru.

Postul Paștelui nu este doar o practică spirituală, ci și un model alimentar bazat în mare parte pe plante, care promovează simplitatea, disciplina și moderația.

Meniul McDonald’s de post: burgeri vegetali sau preparate cu fructe de mare

Timp de aproximativ șase săptămâni, credincioșii renunță la carne, lactate, ouă și pește cu coloană vertebrală, optând pentru legume, leguminoase și preparate simple.

În timpul săptămânii, sunt eliminate chiar și uleiul și vinul, ceea ce transformă acest regim într-un exercițiu de autocontrol alimentar. Spre deosebire de tradițiile occidentale, unde postul este adesea simbolic, în spațiul ortodox regulile sunt mai stricte și orientate clar spre alimentație.

În Grecia, această perioadă aduce o adevărată redescoperire a bucătăriei tradiționale.

Preparatele precum musaca sau souvlaki sunt înlocuite cu mâncăruri pe bază de linte, năut sau legume, iar chiar și lanțuri internaționale precum McDonald’s adaptează meniurile, introducând variante de post, precum burgeri vegetali sau preparate cu fructe de mare.

Starețul Nektarios Moulatsiotis: ”biserica este o sală de sport pentru suflet”

Un exemplu relevant este viața monahală de la Mănăstirea Sf. Augustin și Serafim de Sarov, unde călugării respectă cu strictețe aceste reguli. Ei își cultivă singuri alimentele și gătesc fără ulei, folosind alternative ingenioase precum tahini pentru a păstra textura și gustul preparatelor. Pentru aceștia, postul este echivalentul unui antrenament spiritual.

Starețul mănăstirii, Nektarios Moulatsiotis, explică filosofia din spatele acestor restricții: „În același fel în care cineva merge la sală pentru a-și modela corpul, biserica este o sală de sport pentru suflet”, potrivit apnews.com.

El subliniază că senzația de foame face parte din proces și contribuie la claritate mentală și concentrare.

Dieta din timpul postului crește aportul de fibre

Dincolo de dimensiunea spirituală, nutriționiștii confirmă beneficiile acestui tip de alimentație. Eirini Babaroutsi arată că dieta din timpul postului crește aportul de fibre și poate îmbunătăți digestia, reducând în același timp consumul de grăsimi saturate și alimente procesate.

„Contează și ce mâncăm, nu doar ce evităm”, subliniază aceasta, recomandând combinații echilibrate pentru a asigura toți nutrienții necesari.

Totuși, specialiștii avertizează că acest regim nu este potrivit pentru toată lumea. Copiii, persoanele în vârstă sau cele cu probleme de sănătate sunt scutite de reguli stricte, iar revenirea bruscă la alimentația obișnuită după post poate suprasolicita organismul.

Chiar și așa, mulți aleg să respecte postul măcar în Săptămâna Mare, perioadă care precede Paștele Ortodox.

În această etapă, piețele din Atena se umplu de produse specific, de la măsline și leguminoase, până la fructe de mare precum calamari sau midii, iar consumatorii adoptă temporar un stil de viață mai echilibrat.

Supermarketurile și brutăriile din Grecia facilitează respectarea așteptărilor, oferind mese rapide, potrivite pentru familii și o gamă variată de produse de sezon.

Fructe de mare, în cornete de hârtie

Acestea includ borcane cu murături și măsline, pungi de năut și alte leguminoase, calamari tăiați în inele în vitrine congelatoare, icrele de pește roz cremoase, cunoscute sub numele de taramosalata, și felii de pâine nedospită în formă de mici plăci de surf.

În centrul Atenei, la piața centrală de pește cu podea alunecoasă, vânzătorii strigă peste grămezi de scoici, caracatițe și midii specifice Postului Mare, îndesând fructe de mare în cornete de hârtie.

Gerasimos Mantalvanos, directorul general al pieței, a spus că mulți clienți au tendința să exagereze atunci când sosesc mâncărurile și dulciurile tradiționale cu miel de Duminica Paștelui. Pentru majoritatea, spiritul de moderație revine în cele din urmă, a spus el.

„Este bine ca obiceiurile alimentare să se schimbe din când în când pe parcursul anului”, a spus Mantalvanos. „Așadar, o perioadă de post, puțin pește și o oarecare abținere de la carne, cred că acestea sunt bune pentru organism. Este un fel de mică detoxifiere, o mică pauză.”