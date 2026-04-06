O descoperire surprinzătoare schimbă perspectiva asupra deșeurilor de plastic. Cercetătorii de la University of Edinburgh au reușit să transforme plasticul utilizat frecvent în ambalaje într-un medicament esențial pentru boala Parkinson, transmite Mediafax. Rezultatele unui studiu au fost publicate în revista Nature Sustainability și arată că plasticul de tip PET poate fi convertit în levodopa, substanță utilizată pentru controlul simptomelor motorii asociate bolii Parkinson. Aceasta este una dintre cele mai importante terapii pentru pacienții diagnosticați cu această afecțiune.

Procesul dezvoltat de cercetători implică mai multe etape tehnologice. În prima fază, plasticul PET este descompus în componente chimice, inclusiv acid tereftalic. Ulterior, oamenii de știință folosesc bacterii modificate genetic pentru a transforma această substanță în levodopa.

E-coli folosite pentru a digera plasticul

Pentru acest pas, echipa a utilizat bacteria Escherichia coli, modificată astfel încât să producă medicamentul printr-un lanț de reacții enzimatice controlate. Procesul implică două tulpini bacteriene diferite, utilizate succesiv pentru a finaliza conversia. Specialiștii consideră că această metodă ar putea reprezenta o alternativă mai prietenoasă cu mediul. În prezent, levodopa este produsă prin procese care depind de combustibili fosili. Noua tehnologie ar putea reduce această dependență și ar contribui la valorificarea deșeurilor plastice.

Totuși, cercetarea se află încă într-un stadiu incipient. Oamenii de știință subliniază că este vorba despre o demonstrație de concept realizată în laborator. Pentru implementarea la scară industrială sunt necesare etape suplimentare de dezvoltare și testare. În plus, impactul asupra volumului total de deșeuri plastice ar fi limitat. Chiar dacă întreaga producție globală de levodopa ar utiliza această metodă, cantitatea de plastic reciclat ar reprezenta doar o mică parte din cele aproximativ 100 de milioane de tone generate anual.

Direcție promițătoare pentru viitor

Cercetarea face parte dintr-un efort mai amplu al echipei de la University of Edinburgh. În studii anterioare, aceiași cercetători au demonstrat că bacteria Escherichia coli poate transforma PET-ul și în paracetamol. Aceste rezultate sugerează un potențial extins al tehnologiilor bazate pe biologie sintetică.

Proiectul a fost finanțat parțial de Engineering and Physical Sciences Research Council, parte a UK Research and Innovation.

Descoperirea deschide o direcție promițătoare pentru viitorul reciclării. Deșeurile plastice ar putea deveni o resursă valoroasă pentru industria farmaceutică, nu doar o problemă de mediu. Deși aplicarea la scară largă este încă departe, studiul indică o schimbare importantă de paradigmă: reciclarea ar putea însemna, în viitor, transformarea materialelor uzate în produse esențiale pentru sănătate.