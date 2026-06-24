Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează riscul de boli cardiovasculare. De-a lungul anilor, numeroase diete au promovat reducerea carbohidraților sau a grăsimilor, pornind de la ideea că unul dintre acești macronutrienți ar fi principalul responsabil pentru problemele de sănătate. Un nou studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology sugerează însă că discuția nu ar trebui să se concentreze pe cantitatea de carbohidrați sau grăsimi consumate, ci pe calitatea acestora, potrivit VeryWellHealth.

Potrivit cercetării, alimentele din care provin carbohidrații și grăsimile par să fie mai importante pentru sănătatea inimii decât proporția acestor nutrienți în dietă.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a comparat efectele dietelor sărace în carbohidrați și ale celor sărace în grăsimi asupra riscului de boală coronariană.

Boala coronariană este cea mai frecventă formă de boală cardiovasculară și apare atunci când arterele care alimentează inima se îngustează din cauza depunerilor de placă, reducând fluxul sanguin și crescând riscul de infarct.

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Pentru analiză, cercetătorii au folosit date provenite din trei mari studii desfășurate pe termen lung între 1986 și 2019.

Participanții au inclus 42.720 de bărbați și peste 155.000 de femei, fiind una dintre cele mai ample cercetări realizate pe această temă.

Calitatea alimentelor a contat mai mult decât tipul dietei

Rezultatele au sugerat că riscul de boală coronariană a fost asociat mai puternic cu calitatea carbohidraților și a grăsimilor consumate decât cu simpla reducere a uneia dintre aceste categorii.

„Aceste rezultate sugerează că recomandările alimentare ar trebui să pună accent pe calitatea și sursele alimentelor din cadrul dietelor sărace în carbohidrați sau sărace în grăsimi”, a declarat Zhiyuan Wu, autorul principal al studiului și cercetător postdoctoral la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Potrivit acestuia, consilierea nutrițională ar trebui să se concentreze mai mult pe calitatea alimentației decât pe simpla restricționare a carbohidraților sau a grăsimilor.

„Rezultatele noastre transmit un mesaj practic și flexibil: nu există o distribuție ideală a macronutrienților care să funcționeze pentru toată lumea”, a adăugat Wu.

Ce înseamnă, concret, o alimentație de calitate

Cercetătorii spun că cea mai eficientă strategie pentru sănătatea inimii este prioritizarea alimentelor cât mai puțin procesate și bogate în nutrienți.

Aceasta include:

fructe și legume;

leguminoase precum fasolea, mazărea și lintea;

nuci și semințe;

cereale integrale;

alimente cât mai puțin procesate.

În schimb, specialiștii recomandă limitarea produselor ultraprocesate și a cerealelor rafinate.

Potrivit autorilor, un produs nu devine automat sănătos doar pentru că este sărac în grăsimi sau calorii.

Ce tip de grăsimi sunt recomandate

Studiul subliniază și importanța alegerii unor surse de grăsimi de calitate.

Cercetătorii recomandă înlocuirea grăsimilor saturate, prezente în multe produse de origine animală, uleiul de cocos și uleiul de palmier, cu surse de grăsimi nesaturate.

Printre acestea se numără:

uleiul de măsline;

avocado;

nucile și semințele.

Nu există o dietă perfectă pentru toată lumea

Una dintre concluziile importante ale studiului este că nu există o singură formulă alimentară care să funcționeze pentru toți oamenii.

În loc să urmărească obsesiv gramele de carbohidrați sau grăsimi consumate zilnic, cercetătorii recomandă alegerea unui model alimentar bazat pe produse de calitate, care poate fi menținut pe termen lung.

Pentru persoanele care au nevoie de recomandări adaptate situației lor medicale și stilului de viață, autorii sugerează consultarea unui dietetician sau a unui specialist în nutriție.