Expunerea prelungită la concentrații scăzute ale unui pesticid agricol utilizat pe scară largă poate accelera îmbătrânirea peștilor și reduce speranța de viață a acestora. Un studiu condus de biologul Jason Rohr de la Universitatea Notre Dame, publicat în revista Science și citat de ABC, indică faptul că insecticidul clorpirifos provoacă o degradare celulară accelerată chiar și la niveluri considerate sigure.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cercetarea a pornit de la observații în lacuri din China, unde s-a constatat că în zonele contaminate exemplarele în vârstă lipseau aproape complet. Deși peștii continuau să se reproducă, aceștia mureau prematur. Echipa a analizat markerii biologici ai îmbătrânirii, precum lungimea telomerilor, structurile care protejează cromozomii, și acumularea de lipofuscină, un reziduu celular asociat cu uzura biologică.

Rezultatele arată că peștii din mediile poluate îmbătrâneau mai repede decât cei de aceeași vârstă din ape curate. Testele de laborator au confirmat că expunerea constantă la doze mici duce la scurtarea telomerilor și la o supraviețuire mai scăzută. Problema provine din prezența permanentă a substanței în apă la niveluri inferioare limitelor de siguranță actuale, nu din vârfurile ocazionale de poluare.

Pierderea indivizilor în vârstă ar putea destabiliza ecosistemele, deoarece aceștia au un rol esențial în reproducere.

Pesticid interzis în Uniunea Europeană

Deși clorpirifosul este interzis în mare parte din Uniunea Europeană, acesta este utilizat în China, Statele Unite și alte țări. Descoperirile pun în discuție criteriile actuale de siguranță. Substanțele pot genera efecte nocive silențioase prin accelerarea îmbătrânirii biologice, afectând sănătatea mediului, iar specialiștii se întreabă dacă este valabil acest proces și în cazul oamenilor.