Bucătăria mexicană este cunoscută pentru preparatele sale consistente și pline de aromă. Huevos rancheros se numără printre cele mai populare feluri servite la micul dejun. În mod tradițional, acest preparat conține tortilla ușor crocantă, fasole refried, ouă prăjite, salsa și brânză cotija. În ultimii ani însă, rețeta a fost reinterpretată în multe variante moderne, arată delish.com.

O versiune tot mai populară este cea servită sub formă de bol, unde ingredientele clasice sunt combinate cu cartofi dulci și fasole neagră pentru un preparat mai consistent și echilibrat. Deasupra sunt adăugate ouă prăjite, avocado, salsa și brânză cotija, iar tortilla prăjită este servită alături.

Ingrediente pentru 4 porții

6 linguri ulei vegetal neutru, plus extra dacă este nevoie

aproximativ 900 grame cartofi dulci, nedecojiți, tăiați cuburi de 1–2 centimetri

3 linguri apă

¾ linguriță sare

1 ceapă albă medie, tocată fin

5 căței de usturoi, tocați

1 conservă de fasole neagră (aproximativ 430 grame), scursă

3 linguri sos adobo din conservă de ardei chipotle (poate fi înlocuit cu 1 lingură pastă de roșii + puțină boia afumată + puțin ardei iute + câteva picături de oțet)

4 tortilla de porumb (aprox. 14 centimetri diametru)

4 lingurițe brânză cotija rasă, plus extra pentru servire

4 ouă mari

2 avocado, tăiate felii

60 mililitri salsa verde sau salsa roja

frunze proaspete de coriandru, pentru servire

Mod de preparare

Într-o tigaie mare, încălziți 3 linguri de ulei la foc mediu spre mare. Adăugați cartofii dulci și gătiți-i aproximativ 10 minute, amestecând din când în când, până încep să se înmoaie. Reduceți focul la mediu, adăugați apa și jumătate de linguriță de sare, acoperiți tigaia și gătiți încă 2–3 minute, până când cartofii sunt fragezi. Transferați-i apoi pe o farfurie.

În aceeași tigaie, gătiți ceapa și usturoiul la foc mediu timp de aproximativ 7 minute, amestecând frecvent, până când ceapa devine moale și translucidă. Dacă tigaia pare uscată, adăugați o lingură de ulei. Puneți cartofii înapoi în tigaie.

Într-un bol mic, zdrobiți jumătate din cantitatea de fasole, lăsând restul boabelor întregi. Adăugați fasolea și sosul adobo peste amestecul de ceapă și cartofi și gătiți aproximativ un minut, amestecând constant, până când compoziția este bine încălzită. Luați tigaia de pe foc și păstrați amestecul cald.

Într-o altă tigaie mare antiaderentă, încălziți 2 linguri de ulei la foc mediu. Prăjiți tortilla câte două odată, întorcându-le la jumătatea timpului, până devin ușor aurii și marginile încep să se curbeze. Procesul durează aproximativ 3-4 minute. Transferați-le pe o farfurie și presărați puțină brânză cotija deasupra.

În aceeași tigaie, încălziți o lingură de ulei și prăjiți ouăle fără să le întoarceți, până când albușurile se întăresc, aproximativ 2 minute. Condimentați cu restul de sare.

Pentru servire, împărțiți amestecul de cartofi și fasole în boluri. Deasupra adăugați câte un ou prăjit, felii de avocado, salsa, frunze de coriandru și puțină brânză cotija. Tortilla prăjită se servește alături, pentru a completa preparatul.

Rezultatul este un mic dejun consistent, inspirat din bucătăria mexicană, care combină texturi crocante, cremoase și aromate într-un singur preparat.