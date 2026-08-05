Amenzi de peste 10.000 de lei după protestul oierilor din Capitală. Jandarmii continuă verificările pentru identificarea altor participanți

Jandarmii bucureșteni au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.400 de lei, unor persoane care au participat la protestul oierilor desfășurat pe 30 iulie în Piața Presei și Piața Victoriei. Verificările continuă pentru identificarea altor participanți care ar fi provocat forțele de ordine sau ar fi incitat la violență, transmite AGERPRES.

Potrivit informațiilor transmise miercuri de Jandarmeria Capitalei, 11 dintre sancțiuni, în valoare totală de 8.500 de lei, au fost aplicate pentru instigarea, inițierea sau recurgerea la acțiuni violente ori alte manifestări menite să zădărnicească sau să tulbure adunările publice.

Alte două sancțiuni, în valoare totală de 400 de lei, au fost aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

O persoană a primit o amendă de 1.500 de lei pentru refuzul de a se legitima cu actul de identitate.

Jandarmeria continuă verificările

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au provocat forțele de ordine, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi și au incitat la violență, încălcând cadrul legal în vigoare.

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„Atragem atenţia tuturor participanţilor la astfel de manifestaţii că acest tip de comportament nu poate fi tolerat şi că vom sancţiona cu fermitate orice încălcare a cadrului legal în vigoare. Jandarmeria Bucureşti va asigura protecţia tuturor persoanelor care aleg să-şi exprime opiniile în mod paşnic. Astfel, facem apel la participanţi să fie responsabili şi îi asigurăm că siguranţa lor este prioritatea noastră”, a transmis Jandarmeria.

De ce au protestat oierii în Capitală

Oierii au protestat pe 30 iulie în București, cerând deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice.

Printre revendicări s-au numărat și vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor pe care protestatarii le consideră responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și pentru blocarea exporturilor.

Oierii au mai solicitat plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta rumegătoarelor mici, protejarea fermelor împotriva atacurilor faunei sălbatice și acordarea despăgubirilor în maximum 30 de zile, precum și măsuri pentru creșterea competitivității sectorului ovin.

Protestul a fost organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Corbu Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Voiniceni și a fost susținut de Federația Romovis.